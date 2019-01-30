Жеребкування вже позаду і відомо, що талановитий дует ANNA MARIA виступить 16 лютого під номером 2. Співачки представили конкурсну пісню «My Road» і на повну готуються до Нацвідбору на Євробачення-2019. Що ж відчувають ANNA MARIA напередодні Національного відбору, читайте в матеріалі.

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Ось пройшло жеребкування, ви витягли заповітний номер. Що відчуваєте з цього приводу?

Ми схвильовані. Тільки в позитивному сенсі! Ми раді, що буде трохи більше часу на підготовку. Хоча нам здавалося, що потрапимо в перший півфінал. Напевно, через те, що вже рвемося в бій. Нам не терпиться вже показати свою пісню. Ми чекаємо з нетерпінням моменту, коли зможемо викластися на повну, показати все, що в душі. Всі переживання, емоції і той драйв, який є. Ми просто обожнюємо живі виступи! Це наша сильна сторона! Чекаємо, чекаємо з нетерпінням Нацвідбір. Зараз улюблений етап підготовки – репетиції, творчий процес, творчий штурм ідей. Ми згодні з організаторами заходу стосовно того, що дуже класний відбір цього року, сильний. Дуже цьому раді! Це здорово – прагнути бути найкращим серед найкращих. Коли в тебе є внутрішній мотор і ти жадаєш бути сильнішим за всіх, швидшим.

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Чи готуєте феєричне шоу для Нацвідбору?

Ми перш за все відштовхуємося від пісні. Дуже задоволені своєю композицією «My Road». Скажімо так: номер не буде перевантажено спецефектами. Він буде смисловим, гарним і стильним.

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