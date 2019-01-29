У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» від 29.01.2019 ясновидці проведуть неймовірно складне розслідування в Мукачеві. На їхніх плечах – боротьба з могутньою містичною силою, яка постійно вселяється у матір трьох дітей.

Підприємиці Оксані з Мукачева 41 рік. Жінка керує невеличким рестораном домашньої кухні. Оксана має трьох дітей і навіть онука. Вона завжди була зразковою господинею і доброю матір’ю. Однак останнім часом рідні не на жарт її бояться. Вона починає плакати і стає сама не своя. Темна сила не залишає тіло жінки ні на день. Рідні впевнені: нечиста намагається вбити її дітей її ж руками. За словами жінки, їй постійно хочеться або відрубати голову наймолодшому сину, або вирвати серце Богданчику.

Тож ч и залишаться діти живими?

Що до мурашок налякає екстрасенсів?

Що незвичного знайде знімальна група на подвір’ї жінки, від чого у ясновидців стане волосся дибки?

Та чи зупинять ясновидиці сутність, що вбиває її дітей?



Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся вже сьогодні, 29 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ!