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«Слідство ведуть екстрасенси»: нечиста сила вселяється у матір трьох дітей і жадає їхньої смерті

29.01.2019

У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» від 29.01.2019 ясновидці проведуть неймовірно складне розслідування в Мукачеві. На їхніх плечах –  боротьба з могутньою містичною силою, яка постійно вселяється у матір трьох дітей.

 

Підприємиці Оксані з Мукачева 41 рік. Жінка керує невеличким рестораном домашньої кухні. Оксана має трьох дітей і навіть онука. Вона завжди була зразковою господинею і доброю матір’ю. Однак останнім часом рідні не на жарт її бояться. Вона починає плакати і стає сама не своя. Темна сила не залишає тіло жінки ні на день. Рідні впевнені: нечиста намагається вбити її дітей її ж руками. За словами жінки, їй постійно хочеться або відрубати голову наймолодшому сину, або вирвати серце Богданчику.

  • Тож чи залишаться діти живими?
  • Що до мурашок налякає екстрасенсів?
  • Що незвичного знайде знімальна група на подвір’ї жінки, від чого у ясновидців стане волосся дибки?
  • Та чи зупинять ясновидиці сутність, що вбиває її дітей?


Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся вже сьогодні, 29 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ!