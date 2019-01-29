Китайський Новий рік зберігає у собі таємниці східної культури та сповнений обрядами та ритуалами. У 2019 році він настане 5 лютого та триватиме до 20 лютого. Що ж потрібно робити у період святкування китайського Нового року 2019, аби привернути щастя і благополуччя у свій дім?

У ніч на 5 лютого жителі піднебесної зустрічають Новий рік за східним календарем. Щороку ця дата змінюється і залежить від Місячного циклу, але незмінними залишаються новорічні обряди. Китайці вірять, що завдяки цим ритуалам у будинку весь наступний рік пануватимуть любов, спокій і благополуччя.

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Червоний декор

Напередодні Нового року прикрасьте будинок у червоних тонах, аби уберегти усіх рідних від нещастя та прикростей. Червоний колір, згідно з повір’ям, захищає від негараздів, тому у новорічну ніч він повинен переважати не тільки у декорі, а й в одязі всіх членів сім’ї.

Цитрусові на святковому столі

Накрийте святковий стіл. Обов’язково серед страв повинні бути мандарини й апельсини. Важливо, щоб кількість цитрусових на тарілці була парною. Найбільш відповідний варіант – по вісім фруктів на одній посудині.

Обряд «108 апельсинів»

За китайською традицією, одним з найсильніших обрядів, який привертає благополуччя, є ритуал під назвою 108 апельсинів. У новорічну ніч вкотіть 108 апельсинів (приблизно 30 кг) у свою квартиру таким чином, щоб вони потрапили в усі кімнати. І насолоджуйтеся «помаранчевим килимом» протягом доби. Час від часу піднімайте фрукти, при цьому повторюючи – «любов до хати», «гроші у будинок», «удача у дім» і тд. Через 24 години роздайте апельсини друзям і рідним, зваріть варення, приготуйте свіжовичавлений сік або просто з’їжте. У східних культурах 108 вважається сакральним числом, тому такий обряд обов’язково повинен принести гармонію та добробут.

Ритуал для збагачення

Існує ще один обряд, якій можна провести напередодні новорічної ночі. Він допоможе залучити у будинок гроші. Вам необхідно взяти червоний аркуш паперу і зелений маркер або фарбу. Напишіть суму, яку хочете заробити у прийдешньому році, потім приклейте монетку у 10 копійок і розмалюйте лист зображеннями купюр і монет. Після цього заверніть рисунок в сувій, оберніть золотою і червоною стрічкою та сховайте у затишне місце.

Червоний мішечок

Матеріальний добробут принесе й інший обряд. До нього потрібно підготуватися. Зшийте невеликий мішечок з червоної тканини. Напередодні новорічної ночі засипте його монетками, заздалегідь помивши їх під проточною водою. Так ви змиєте з грошей чужу енергетику. Перев’яжіть мішечок червоною і золотою стрічкою та поставте у найкрасивішу неметалеву посудину. Засипте мішечок рисом, а потім перенесіть «грошове джерело» у південно-східну частину квартири та залиште у кутку кімнати.

Головне пам’ятати, що китайський Новий рік ще один привід зібрати усю родину за одним столом і побажати один одному щастя, кохання та гармонії.

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