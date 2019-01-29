Місячний календар стрижок на лютий 2019 від Ярослави Федорової
Місячний календар стрижок на лютий 2019 допоможе вам підібрати дні, які найкраще підходять для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в лютому 2019. Читайте у матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової докладніше.
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На вулиці на всю вирують морози, а це позначається на стані волосся і шкіри голови. А так як скоро День закоханих, варто підготуватися до відвідування салону заздалегідь, щоб в цей день бути самою чарівною.
Щоб знати, які дні краще всього вибрати для запису до перукаря, читайте наш місячний календар на лютий 2019, він напевно допоможе вам з датою.
Сприятливі дні для стрижки в лютому 2019
Для відвідування салонів і перукарень краще вибирати дні, коли Місяць знаходиться у Леві або Діві, такими в лютому 2019 будуть наступні дати: 1,2,11,17 (друга половина дня), а також 18,20,21,22,28.
На ці дати сміливо записуйтеся до майстра, адже ваша стрижка безсумнівно вийде вдалою.
Несприятливі дні для стрижки в лютому 2019
Утриматися від стрижок і експериментів із зачісками в лютому 2019 необхідно в такі дати: 3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27 .
Місяць вказує, що якщо піти на експерименти з волоссям в ці дати, то може статися все що завгодно, і ви навряд чи залишитеся задоволені результатом.
Нейтральні дні для стрижки в лютому 2019
Відповідно дати 5,13,14,15,26 – є нейтральними, і стригтися чи ні, залишається на ваш розсуд. Цілком можливо, що стрижка пройде на ура, але також можливі і не зовсім приємні ситуації, тому вибирайте тільки перевірених майстрів і салони.
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