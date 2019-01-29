Місячний календар стрижок на лютий 2019 допоможе вам підібрати дні, які найкраще підходять для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в лютому 2019. Читайте у матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової докладніше.

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На вулиці на всю вирують морози, а це позначається на стані волосся і шкіри голови. А так як скоро День закоханих, варто підготуватися до відвідування салону заздалегідь, щоб в цей день бути самою чарівною.

Щоб знати, які дні краще всього вибрати для запису до перукаря, читайте наш місячний календар на лютий 2019, він напевно допоможе вам з датою.

Сприятливі дні для стрижки в лютому 2019

Для відвідування салонів і перукарень краще вибирати дні, коли Місяць знаходиться у Леві або Діві, такими в лютому 2019 будуть наступні дати: 1,2,11,17 (друга половина дня), а також 18,20,21,22,28.

На ці дати сміливо записуйтеся до майстра, адже ваша стрижка безсумнівно вийде вдалою.

Несприятливі дні для стрижки в лютому 2019

Утриматися від стрижок і експериментів із зачісками в лютому 2019 необхідно в такі дати: 3,4,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,23,24,25,27 .

Місяць вказує, що якщо піти на експерименти з волоссям в ці дати, то може статися все що завгодно, і ви навряд чи залишитеся задоволені результатом.

Нейтральні дні для стрижки в лютому 2019

Відповідно дати 5,13,14,15,26 – є нейтральними, і стригтися чи ні, залишається на ваш розсуд. Цілком можливо, що стрижка пройде на ура, але також можливі і не зовсім приємні ситуації, тому вибирайте тільки перевірених майстрів і салони.

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