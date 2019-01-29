Букмекери переглянули шанси України на перемогу на Євробаченні-2019. Оновлені прогнози були опубліковані на міжнародному сайті пісенного конкурсу. Детальніше читайте в матеріалі.

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На міжнародному сайті Євробачення оновилися прогнози букмекерів. Підсумок останніх ставок був вражаючим, адже шанси України на перемогу зросли. Раніше країні пророкували тільки 16 місце, 18 і 21 (перші ставки були опубліковані 17 січня). Зараз наша країна за прогнозами букмекерів опинилася на 8 місці, потрапивши в десятку лідерів.

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Нагадуємо, що велика частина країн-учасниць, включно з Україною, з представниками ще не визначилися.

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