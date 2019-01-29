Єлизавета Глінська: біографія, досягнення і всі новини про суддю

Ліза Глінська вже відома як учасниця, переможниця і суддя «МастерШеф. Професіонали», а також як кулінарний експерт на телеканалі СТБ. Але нам є що ще розповісти про талановитого кондитера. Біографію Єлизавети Глінської читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Єлизавета Глінська

Дата народження: 29 вересня 1983 р.

Місце народження: Запоріжжя

Діяльність: кондитер, засновник і викладач кондитерської школи «GL», автор і видавець двох книг, кулінарний експерт українських телешоу

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

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Дитинство і юність

Єлизавета Глінська народилася у Запоріжжі. Коли їй було 12 років, сім’я переїхала в Алупку. У 2000 році вступила до педагогічного університету, де вивчала вокал. Закінчивши навчання, Ліза три роки викладала в музичній школі. У 2007 році переїхала до столиці, де почала вивчати грим і здобула освіту художника-гримера.

Кар’єра і досягнення

У 2012 році Ліза Глінська стала переможницею кулінарного шоу «МастерШеф»-2. Після проекту вона вирушила в академію «Le Cordon Bleu» в Парижі.

Зараз Ліза — засновниця і викладач кондитерської школи «GL», автор і видавець двох книг, кулінарний експерт українських телешоу. Також вона проводить багато майстер-класів і ділиться в інтернеті авторськими рецептами.

Ліза є лауреатом чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres 2016 у Парижі.

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