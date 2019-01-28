The Hypnotunez – «Hey»: український гурт представив пісню для Нацвідбору
28.01.2019
Український гурт The Hypnotunez представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 – «Hey». У своєму звучанні музиканти поєднують джаз, свінг, панк-рок і називають цей стиль swingcore. Прослухати та оцінити композицію The Hypnotunez «Hey» можна саме зараз.
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The Hypnotunez – самобутні та неординарні. Їм не потрібно щось у собі змінювати, підлаштовуватися під конкурс, щоб закохати слухача у свої композиції. The Hypnotunez заявили, що не створювали пісню спеціально під Нацвідбір на Євробачення-2019.
The Hypnotunez – «Hey»