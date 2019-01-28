Є маса способів видалити небажане волосся. У цій статті ми поговоримо шугарінг. Як зробити шугарінг в домашніх умовах? А також – які переваги він має перед іншими видами епіляції? Читайте в матеріалі як правильно робити шугарінг в домашніх умовах.

Шугарінг – це депіляція, яка проводиться за допомогою карамельної пасти, основним компонентом якої є цукор. Рецепт шугарніга знаком людству ще з часів Стародавньої Греції та Єгипту, де спокусливі красуні позбувалися від зайвої рослинності за допомогою всього лише невеликої грудочки цукрової пасти.

Переваги шугаринга: мінімальна ймовірність занести інфекцію; найменш болюча і проста процедура серед існуючих депіляцій; не обпалює шкіру (на відміну від гарячого воску); легко робити самостійно вдома; підходить жінкам і чоловікам; дозволяє позбутися від волосся довжиною від 2-3 мм; після регулярного шугаринга, волосся рідшає та стає тонким; під час процедури відбувається пілінг ороговілих клітин шкіри; можна робити на всіх ділянках шкіри.

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Рецепт пасти для шугаринга в домашніх умовах

Сьогодні пасту для шугаринга можна придбати в спеціалізованих магазинах. Але, якщо у вас є бажання, то таку ж пасту можна легко приготувати і в домашніх умовах. Тим більше, що рецепт такої пасти для шугаринга дуже простий.

Основні компоненти: цукор (6 ч.л.), вода (2 ч.л.), лимонний сік (половина лимона) або лимонна кислота (2 ч.л.).

Щоб приготувати пасту для шугарінгу вдома, змішайте цукор і воду в кашку в каструльці. Потім поставте цю суміш на повільний вогонь і варіть, ретельно помішуючи. Коли маса почне міняти колір з прозоро-білого на карамельно-золотистий, перевірте готовність. Як це зробити? Дуже просто! Візьміть склянку з холодною водою і капніть туди суміш. Якщо вона не розтікається, а застигає у вигляді рівної крапельки – готово. Далі додайте в суміш лимонну кислоту (або сік лимона), зніміть з вогню, але не переставайте помішувати. У вас повинна вийти однорідна золотиста маса без крупинок. Дайте пасті охолонути до кімнатної температури і приступайте до процедури.

Як зробити шугарінг в домашніх умовах

У наш час багато майстрів шугарінга проводять майстер-класи і з приготування пасти для цукрової депіляції, і по тому – як же правильно робити сам шугарінг. Якщо у вас є зайві гроші і вільний день, то ви можете скористатися їх послугами. А можете спробувати провести процедуру і у себе вдома на дивані.

Як зробити шугарінг вдома:

Крок 1: перше, що потрібно зробити – очистити шкіру, де будете робити депіляцію, і витерти її насухо.

Крок 2: на підготовлену ділянку шкіри нанесіть звичайний тальк.

Крок 3: відокремте від загальної маси пасти для шугарінга невеликий шматочок розміром з волоський горіх. Трохи розімніть його в руках, щоб легше було наносити на шкіру. Порада: щоб паста не прилипала до рук, скористайтеся звичайними медичними рукавичками.

Крок 4: наносити пасту потрібно проти росту волосся. Порада: прикладіть хороші зусилля, коли будете розмазувати пасту по ділянці шкіри, для ефективного видалення небажаного волосся.

Крок 5: зривати потрібно у напрямку росту волосся смикаючими діями.

Крок 6: змийте залишки пасти і нанесіть заспокійливий лосьйон для тіла.

Шугарінг ще багато хто використовує і для корекції брів. Але в цьому випадку, напевно, краще звернутися до професіонала (хоча б перші рази), щоб випадково не залишитися і зовсім без них. Але, якщо ви впевнені в собі і не боїтеся експериментувати із зовнішністю, то для вас немає ніяких перешкод. Тим більше, що специфіка процедури вам вже відома завдяки нашому матеріалу.

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