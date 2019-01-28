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Масляна 2019: дата і традиції святкування за днями

28.01.2019

Масляна стародавнє слов’янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується Прощеною неділею. Дивіться дати святкування Масляної в 2019 році і традиції, які пов’язані з кожним із днів.

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У 2019 році Масляна починається 4 березня і триватиме до 10 березня включно.

Понеділок, 4 березня перший день Масляної “зустріч”. У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Вівторок, 5 березня  “загравання”. У цей день прийнято заводити веселі ігри та пригощати за організовані веселощі млинцями.

Середа, 6 березня  “ласунка”. Всі господині цього дня готують різні смаколики у великих обсягах і прикрашають ними багатий стіл, але млинці, звісно, залишаються на першому місці.

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Четвер, 7 березня  “розгуляй”. З цього дня Масляна розгортається на всю широчінь гуляють з ранку до вечора, водять хороводи, співають пісні.

П’ятниця, 8 березня  “тещині вечори”. Величезна кількість звичаїв у цей день спрямована на прискорення весіль та сприяння молоді у знаходженні собі відповідної пари. Зяті з вечора особисто запрошують в гості своїх тещ пригощають їх млинцями.

Субота, 9 березня  “посиденьки зовиці”. У цей день молода невістка запрошує своїх рідних до себе.

Неділя, 10 березня “Прощена неділя”, а також “проводи”, “ціловник”. Цього дня прийнято просити прощення у всіх близьких та скривджених за заподіяне зло, за якісь свої проступки. Це дуже світлий день перед початком Великого посту.

З 11 березня гуляння припиняються, оскільки в силу вступає Великий піст, який триватиме до Великодня.

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