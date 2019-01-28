Зірки «Караоке на майдані» – Маша Собко, Віка з гурту «НеАнгели», Наталя Валевська, Alyosha, Яна Соломко – розповіли про свої спогади, пов’язані з шоу. А ви знали, що одна із зірок, щоб здійснити свою мрію, мерзла від самого ранку в телефонній будці та чекала зйомок? Спогади про «Караоке на майдані» – в матеріалі.

Більше на тему: Зірковий концерт до 20-річчя «Караоке на майдані» покажуть 20 січня на СТБ

Маша Собко

«Караоке на майдані» для мене – це мої 16 років, початок творчого шляху і перші перемоги в цьому напрямі. Також перше розчарування, зустрічі з професіоналами і велика путівка у програму «Шанс».

Віка, «НеАнгели»

Це справжній прорив у світ музики. Понад 10 років минуло з того моменту, і зараз я впевнена, що завдяки «Караоке на майдані» та «Шансу» я використала свій шанс в житті. Саме після цього я потрапила на головну арену, на українську сцену, і можу вже сказати, що глядач, який слухає пісні гурту «НеАнгели», теж колись дивився ці програми. Вони були справжніми, непідробними, про справжніх людей, які співають від серця. Недарма ми свого часу виконували композицію під назвою «Серце»… Все повинно бути саме так!

Наталiя Валевська

Для мене «Караоке на майдані» – це передача, яку ми дивилися щонеділі з мамою. Я росла з цією програмою. Тоді люди, почувши мій вокал, порадили спробувати свої сили саме там. До речі, тоді вже з’явився «Шанс». «Караоке на майдані» – це хороший посередник і фільтр на таланти. Завжди цікаво поспостерігати за тим, як звичайні люди після шоу перетворюються на зірок. Ця програма дала мені старт в шоу-бізнесі. Завдяки їй 15 років тому про мене дізналася вся Україна, i не тільки! Насправді програму дивиться весь світ, усi, хто любить музику.

Alyosha

Я не можу сказати, що «Караоке на майдані» для мене щось у плані популярності вирішило. Але дало мені сили, бажання працювати над собою. Тому що саме там зі мною стався казус, коли я заспівала не ту пісню, яку планувала, і виступила погано. Це було поштовхом до того, щоб готуватись до інших планів розвитку подій. Отримавши курку та яйця, я пішла, налаштована працювати над собою. Тоді я зрозуміла, що ще не готова до виходу на сцену. Із багатьох таких ситуацій, які дають тобі зрозуміти, що ти маєш розвиватися, не зупинятися. А сила бажання співати – завжди сильніша. Такі моменти дають великий потенціал для розвитку

Більше на тему: Ігор Кондратюк дав ексклюзивне інтерв’ю про «Караоке на майдані» та «Шанс»

Яна Соломко

У мене все починалося з «Караоке на майдані». Мені було 15 років, коли я вчилася в Полтавському музичному училищі. І якось, за своїм внутрішнім передчуттям, я просто взяла за останні гроші квиток. Подружка (дякую їй) поїхала разом зі мною. Я не знала, де і коли проходить шоу. Адже тоді не було інтернету, фейсбуку, нічого. Ми приїхали о п’ятій ранку на Хрещатик. Темно, глухо… Я подумала: ну все, нічого не буде тут, адже зйомки починаються мало не з ночі. І ми сіли в телефонній будці, грілися там і чекали. О 8 ранку почалось якесь життя на вулиці. Тобто з 5 до 8 ранку ми просто сиділи, гріли одна одну. Я думала вже, що нас із «Караоке» відразу в лікарню заберуть. Шоу почалося і я, будучи дуже сором’язливою (та й зараз я така ж), якось просунулася в перший ряд. Ми з подругою замінювали один одну: то вона бігала грітися в магазин у підвалі на Хрещатику, а я тримала їй місце, то навпаки. І так, якимось дивом, Ігор обрав нарешті мене. Що я там тільки не витворяла, коли він мене обрав, хоча я дуже спокійна. Я заспівала пісню Євгенії Власової «Ветер надежды». Зібрала найбільше грошей, для мене це була казка. Я навіть не знала, що таке можливо.

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ