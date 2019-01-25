Вихідні у лютому 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці
Новорічні свята вже позаду, а це значить, що у лютому українці відпочиватимуть лише по суботах і неділях. Однак, це не привід відмовлятися від гарного проведення часу, адже у найкоротшому місяці року є безліч інших свят, які можна відзначити. Скільки українці відпочиватимуть у лютому — читайте в матеріалі.
Скорочених або додаткових вихідних днів у лютому українцям чекати не варто. Але останній місяць зими — найкоротший, і багато хто трактує це як можливість наблизитися до весни.
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Цього року першим святом лютого стане Китайський Новий рік. Згідно з календарем він припадає на 5 лютого. Традиціями Китаю передбачено приходити в гості з мандаринами, які символізують багатство. На столі обов’язково повинні бути риба, рис, бобові та інші дари природи.
Також є міжнародні свята, які відзначають незалежно від національності. Їх головна мета — зробити акцент на всілякі світові професії та цінності.
Серед таких 9 лютого, коли відзначають Міжнародний день стоматолога. Тому можете привітати своїх друзів і знайомих з цим днем.
17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти. Не забудьте своїм близьким зробити приємно або допомогти в їхніх справах.
20 лютого — Всесвітній день соціальної справедливості.
А 21 лютого — Міжнародний день рідної мови.
Традиційно головним святом останнього дня зими є День закоханих. Його заведено відзначати 14 лютого. Святковий четвер буде ще одним приводом освідчитися у своїх почуттях і провести день зі своєю коханою людиною.
Масляна цього року розпочнеться 4 березня. Тому у лютому народні гуляння обмежуються тільки двома святами.
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Кількість робочих днів у лютому 2019 року: 20
Кількість вихідних днів у лютому 2019 року: 8