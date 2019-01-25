«ЦеШо» позиціонує себе як соціальний рейв-бенд. Шалено цікаві, запальні та дуже талановиті артисти! Вони – це саме те нове звучання, яке може відкрити для себе слухач. Саме зараз слухайте топ-3 композицій учасників Нацвідбору на Євробачення-2019!

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«ЦеШо» – «Hate»

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«ЦеШо» – «Alone»

«ЦеШо» – «Ryba»

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