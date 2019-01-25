Ми любимо найхолоднішу пору року не лише завдяки Новому року, снігу та ароматові мандаринів, а й за можливість урізноманітнити свій гардероб. Якщо ви вже знаєте, як дібрати стильне зимове пальто, редакція сайту STB.UA пропонує вибрати до нього невід’ємний аксесуар – головний убір. Цього року робимо акцент на практичності й оригінальності. Наймодніші шапки знайдете у нашій добірці!

Oversize

Об’ємні шапки з грубою в’язкою в тренді декілька сезонів поспіль. Цієї зими продовжуємо насолоджуватися м’якими та затишними моделями в стилі oversize. Крім очевидного комфорту, велика перевага таких шапок – універсальність. Вони личать власницям будь-якої форми обличчя і здатні додати родзинку до будь-якого вбрання.

Особливо ніжно і жіночно виглядають шапки пастельних кольорів. Наприклад, небесно-блакитного, бежевого і відтінку пильної троянди.

Шапки з помпоном

Помпони з пряжі або хутра ніколи не вийдуть із моди! На кожен день рекомендуємо придивитися до класичних шапочок із в’язаним візерунком-косичкою. Плануєте активно провести вихідні на лижному курорті? Обирайте спортивні моделі найсміливіших кольорів.

Біні

Ідеальне рішення для прихильників вуличної моди. Шапки-біні виглядають стильно та злегка недбало, а ще є абсолютним фаворитом багатьох зірок. Беріть з них приклад!

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Берети

У сезоні, що наближається, берети знову актуальні. Який обрати? Звертайтесь до найгарячіших хітів: на вершині популярності стримані чорні без декору, мішкуваті з хутряною або текстильної обробкою, розкішні оксамитові або рясно посипані стразами і блискітками. Безпрограшна комбінація – пальто і берет.





Шапки з хутра

Десятиліття тому затишні хутряні шапки вважалися предметом повсякденного гардеробу, а вдягали їх виключно з практичною метою. Сьогодні ж об’ємні вушанки, стильні бомбери і теплі фінки з текстильною підкладкою – один з головних трендів зимової моди 2019. Шапки зі штучного і натурального хутра можна сміливо носити як з елегантними пальто, так і зі спортивними куртками або пуховиками. Компромісний варіант – головні убори з хутряним оздобленням. Можна придивитися до фетрової або в’язаної шапки з хутряним помпоном, пухнастою облямівкою по краю або хутряним козирком.

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До речі, ворс необов’язково повинен бути природного відтінку. Зверніть увагу на моделі, пофарбовані в несподівані кольори: шапка з синього, рожевого або жовтого хутра додасть свіжості навіть найнуднішому наряду.

Капелюхи

Капелюх справді надає будь-якому образу вишуканості та підкреслює чудовий смак володарки вбрання. Однак в нашому кліматі крислаті моделі краще приберегти на осінь. Найбільш гармонійно такі капелюхи виглядають зі шкіряними курточками, плащами і тренчами. Утеплені федори лаконічного крою набагато більше підходять для морозної погоди.

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Кепі

Окремо цієї зими варто поговорити про кепі. Мініатюрні, жіночні, без великої кількості декору, але з важкої, теплої тканини. Зимова мода на головні убори 2019 закликає носити кепі з ідеально круглою верхньою частиною та козирком нижче лінії брів.

Ми впевнені, що з нашими порадами ви точно будете сяяти цієї зими!

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