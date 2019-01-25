Дизайнери, своєю чергою, вже створили широкий асортимент актуальних в цьому сезоні курток і пальто. Причому основну увагу вони приділили комфорту: вільний крій моделей не обмежує руху і кольорова гама дозволяє використовувати будь-які відтінки. Отже, дізнайтеся про останні модні тренди зимового одягу 2019 в нашому матеріалі.

Більше на тему: Модні зачіски 2019: тренди на весь рік

Пальто-пончо 2019

Пальто-пончо характеризується відсутністю рукавів і вільним кроєм. У цьому сезоні візерунок та елементи декору варіюються: два ряди ґудзиків, куліски на талії, хутряне оздоблення тощо. Ця модель дає можливість створювати абсолютно неповторні образи. Класичний варіант комбінування – це підібрати до пончо довгі шкіряні рукавички контрастного відтінку. Дизайнери пропонують носити таке пальто з чобітками в чоловічому стилі або ботфортами із заклепками та масивними деталями.

Пальто з хутряним оздобленням 2019

Дизайнери надають хутру величезного значення, сміливо використовуючи його всюди: на комірі, манжетах, капюшоні та подолі. Також актуальне хутро різних відтінків: пурпурний, рожевий сорбет, інтенсивна теракота і золотий лайм. Натуральний або штучний, цей матеріал ідеально доповнить будь-яку текстуру.

Пальто-кокон 2019

Об’єм і свобода рухів – головні особливості такого пальто. Воно чудово вписується в ритм великого міста! Але важливо пам’ятати, що такий верхній одяг не повинен висіти, як мішок, або втрачати форму під час руху. Тому обирайте цю модель тільки гарного крою, виконану з якісних тканин. Об’єм пальто підбирається відповідно до особливостей вашої фігури.

Пальто-оверсайз 2019

Розміру оверсайз може бути як пальто, так і пуховик. Ця модель універсальна, її можна комбінувати з будь-якими речами з вашої шафи. Немає ніяких суворих правил у використанні цієї деталі: носіть куртку-оверсайз із рваними бойфрендами, грубими черевиками, жакетом і білою сорочкою. Водночас її можна сміливо поєднувати із сукнею-футляром і шпильками.

Куртка-авіатор на хутрі 2019

Це куртка зі шкіри на підкладці з овчини або штучних замінників. Така модель дуже тепла і водночас неймовірно стильна. Також вона досить універсальна: ви зможете поєднувати її практично з будь-яким одягом і взуттям. Віддавайте перевагу більш стриманим відтінкам – темно-синьому, бордовому, коричневому і класичному чорному, щоб річ залишалася актуальною кілька сезонів.

Пуховик 2019

Пуховики не здають позицій на модних показах: причому вони можуть бути будь-яких, найсміливіших кольорів і фасонів. Цей вид верхнього одягу дуже теплий, комфортний та універсальний, тому він і залишається фаворитом всіх модниць. Пам’ятайте, що завжди актуальне поєднання пуховика з різними стилями і фактурами – не бійтеся комбінувати його з класичним костюмом. Також зараз продовжують набирати популярності пуховики-оверсайз, про які ми писали вище, і пуховики-ковдри.

Пальто з овчини 2019

Ще один цікавий тренд зимового одягу сезону 2018–2019 – пальто з овчини або її штучного замінника. Ідеально виглядає таке пальто в розмірі оверсайз в актуальному приглушено-пісочному кольорі. Поєднуйте цю модель із речами будь-якого стилю – класичного, спортивного або casual, – опирайтеся тільки на свій смак.

Парка 2019

Парка – це довга тепла куртка, незамінна в холодну пору року. Трендові парки можуть бути декоровані елементами, подібними до лижної куртки, вишивкою або кольоровими вставками. Як правило, з паркою поєднуються вироби з цупкого трикотажу, але водночас її можна комбінувати з класичними моделями. Особливо вдалим вийде образ, якщо ці речі будуть одного кольору.

Більше на тему: Головні убори: що буде модно?

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.