Костюмована драма «Кріпосна» — це драматична історія про долю Катерини Вербицької та про її боротьбу за власне щастя у жорстокому світі. Глядачів чекає екскурс в епоху 19 століття, якій притаманні красиве вбрання, своєрідний етикет та головне — розкішні бали. Як одягалися та як поводилися гості на балах? Дізнайтеся у матеріалі.

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В Україні розкішні бали з’явилися пізніше, ніж у Європі. Це дійство скоро стало означати значно більше, ніж просто танці. На балах чоловіки знайомилися з майбутніми дружинами, а дівчата часто зваблювали обранців. А що ще відбувалося на балах?

Ми підготували десять цікавих фактів про бали 19 століття, аби показати, наскільки яскравим та цікавим було життя дворян.

1. Запрошення на бал

Урочисті бали спеціально влаштовували у палацах та приватних маєтках найвідоміших аристократичних родин. Гостей запрошували господарі будинку, аби краще познайомитися та дізнатися усі плітки великосвітських знайомих.

Господарі запрошували всіх на танці мінімум за десять днів до початку свята. Кожен повинен мати титул, аби бути достойним відвідати бал. Крім друзів, на свято запрошували іноземних дипломатів та військових.

2. Етикет

Дотримання правил етикету на балу відігравало важливу роль серед гостей. Вони обов’язково з’їжджалися після шостої або дев’ятої вечора. У моду ввійшов танець полонез, яким відкривались урочисті вечори та бали. Усі запрошені брали у ньому участь, відмова вважалася неповагою до господаря будинку.

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Посеред свята гості обідали. Кожен кавалер проводжав дівчину. Коли вони сідали за стіл, знімали рукавички та покривали коліна серветкою. Перед тим, як встати з-за столу, рукавички надягали знову, серветки залишали на спинках стільців. А далі знову тривали танці.

3. Хто керував балом?

Розпорядник — людина, яка керувала дійством та вирішувала всі питання. Отримати цю почесну посаду було вкрай складно. Щоб стати розпорядником балу, потрібно володіти іноземними мовами та бути обізнаним у музиці. А ще мати бездоганну пам’ять та дотепно жартувати із запрошеними.

4. Танець — основний елемент балу

Під час кожного танцю гості бенкету розмовляли. Цікаво, що бесіда становила не меншу частину танцю, ніж музика.

На балах існував певний танцювальний порядок, тому першим завжди йшов полонез. Другим танцем був вальс, а за ним йшли інші танці, зокрема, танцювали венгерку, краков’як тощо. Кульмінацією балу була мазурка, адже після неї кавалер вів свою даму до столу, де закохані могли пофліртувати та поспілкуватися.

5. Дрес-код на балу

На бал гості завжди приходили святково одягнені. Кавалери одягали фрак, смокінг або костюм. Біла сорочка та білі рукавички — обов’язковий атрибут кожного чоловіка на балу. Військові приходили в мундирах. На бал кавалери взували черевики. Лише військові могли дозволити собі чоботи, але без шпор, аби не подерти жіночі сукні під час танцю.

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Дами добирали сукні за останнім писком моди. До витонченого вбрання завжди надягали рукавички в тон цілісного образу жінки, їх не знімали протягом усього вечора. Дами часто мали головний убір та прикраси на шиї. Також жінки не могли прийти на бал без віяла. Під час танцю дами тримали віяло у лівій руці, яка лежала на плечі партнера.

6. Запрошення на танець

Щоб запросити даму серця на танець, кавалер підходив до неї, вклонявся та ввічливо пропонував танцювати з ним. Інколи чоловіки просто мовчазно подавали праву руку. Натомість дама, приймаючи запрошення, подавала кавалеру ліву руку.

Шляхетний чоловік в жодному разі не показував свого розчарування, якщо отримав відмову. Він повинен дотримуватися пристойності та виходити з незручного становища із гумором.

7. Спілкування на балу

Гостям не дозволялося відкрито демонструвати власні емоції. Вважалось непристойним показувати злість та незадоволення. На балу потрібно було посміхатися та підтримувати світську бесіду. Жінкам не слід було відкрито демонструвати ревнощі, смуток, гнів, а також голосно сміятися.

8. Місце для балу

Бали у 19 столітті проводили у величезних та красивих залах, оточених з кількох сторін колонами. Зал прикрашали безліччю воскових свічок, аби створити романтичну атмосферу. В центрі великого залу гості безперервно танцювали. В спеціальних місцях запрошені обідали та розважались — грали в карти, пліткували та усамітнювались.

9. Особливість балу-маскараду

У певний історичний період шалену популярність здобули бали-маскаради. Всі присутні одягались у красиві костюми та прикривали обличчя незвичайними масками. За повір’ям, саме маска слугувала посередником між паралельними світами. На маскарадах гості забували про правила етикету справжніх балів. Вони поводилися розкутіше та щиро проявляли власні емоції.

10. Вартість одного балу

Розкішний бал коштував дуже дорого. Наприклад, одні з найдорожчих балів коштували близько 200 000 рублів, коли пуд зерна коштував 12 копійок. Звісно, вартість балів в українських дворян була меншою, проте вони теж любили гуляти на широку ногу.

Актриса серіалу «Кріпосна» Аліна Коваленко розповіла, що найважчий день вона пережила під час зйомок балу. Сцену знімали у великому приміщенні, яке не провітрювалось. Актори танцювали по декілька разів одне й те ж. І головне — зйомки проходили вночі. Аліна Коваленко у костюмованій драмі перевтілиться у зірку київського товариства та справжню поціновувачку розкішних балів — Ольгу Родзевич.

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