Нещодавно український гурт YUKO представив конкурсну пісню на Нацвідбір «GALYNA GULIALA». Музиканти поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Нове, незвичне звучання учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 викликає неабияке зацікавлення їхньою творчістю. Переконайтеся в цьому самі! До вашої уваги – топ-5 композицій українського гурту.

Більше на тему: YUKO: На Нацвідборі-2019 ми покажемо себе такими, якими ми є

YUKO – «DURA»

YUKO – «MAK»

YUKO – «Zayenka»

YUKO – «Hreblia»

Більше на тему: YUKO – «GALYNA GULIALA»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

YUKO – «GALYNA GULIALA»