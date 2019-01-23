YUKO: топ-5 найкращих пісень українського гурту
23.01.2019
Нещодавно український гурт YUKO представив конкурсну пісню на Нацвідбір «GALYNA GULIALA». Музиканти поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Нове, незвичне звучання учасників Нацвідбору на Євробачення-2019 викликає неабияке зацікавлення їхньою творчістю. Переконайтеся в цьому самі! До вашої уваги – топ-5 композицій українського гурту.
Більше на тему: YUKO: На Нацвідборі-2019 ми покажемо себе такими, якими ми є
YUKO – «DURA»
YUKO – «MAK»
YUKO – «Zayenka»
YUKO – «Hreblia»
Більше на тему: YUKO – «GALYNA GULIALA»: український гурт представив пісню для Нацвідбору
YUKO – «GALYNA GULIALA»