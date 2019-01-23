Святкування Китайського Нового року розпочнеться 5 лютого 2019 року і закінчиться 20 лютого. Китайці ведуть літочислення за місячно-сонячним календарем, тому 2019-й за григоріанським календарем – це китайський 4717-й. Більше про традиції свята – у нашому матеріалі.

Стародавні китайці святкували Новий рік цілий місяць, однак реалії сучасного життя не дають можливості відпочивати так довго, тому час відпочинку скоротили вдвічі. У перший день Китайського Нового року всюди запалюють пахощі та підривають феєрверки, щоб відлякувати злих духів, які приходять, щоб вкрасти урожай (для китайців Новий рік пов’язаний з початком посівних робіт і насамперед є святом весни).

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В останній день святкувань китайці запалюють на вулицях червоні ліхтарі, носять намиста з мандаринів і традиційно збираються на сімейні вечері. Китайці вірять, що в останній день Нового року за святковим столом зустрічаються не тільки живі родичі, а й у вигляді духів їхні покійні предки.



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