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YUKO: На Нацвідборі-2019 ми покажемо себе такими, якими ми є

22.01.2019

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019  гурт YUKO розповіли сайту STB.UA, чому вирішили взяти участь в конкурсі, чи хвилюються музиканти перед шоу і що їх виділяє серед інших конкурсантів. Читайте далі в матеріалі.

YUKO – це український гурт, що поєднує у своїй творчості фольклор і сучасні мотиви. Музиканти вважають, що їхня музика зможе підкорити європейських слухачів, тому вирішили спробувати свої сили на міжнародному пісенному конкурсі в Тель-Авіві.

«Участь в Національному відборі на Євробачення-2019 – це частина нашого плану щодо виходу на велику світову аудиторію», – відповів соліст гурту YUKO.

Артисти зізнаються, що зовсім не переймаються з приводу жеребкування. Для них головне – на сцені Нацвідбору залишатися собою:

«Для нас жеребкування не є предметом для хвилювання. Наше головне завдання – бути собою і добре виступити незалежно від підсумків жеребкування, порядку і складу артистів».

Музиканти кажуть, що можуть похвалитися енергетикою живих виступів. Саме це вони вважають однією з головних своїх родзинок:

«Один із наших головних козирів – енергетика живих виступів. Наші віддані фани це знають, а телеаудиторія – ще ні. Цим її і дивуватимемо. А щодо номера ми можемо зараз сказати тільки одне: на Нацвідборі ми не будемо з себе нічого вдавати, а покажемо себе такими, якими ми є».

Більше на тему: Євробачення-2019: список всіх учасників Нацвідбору в Україні

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