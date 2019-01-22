PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

КiRA MAZUR: топ-5 найкращих пісень української співачки

22.01.2019

Співачка KiRA MAZUR володіє унікальним голосом і має оригінальну манеру виконання. Одним своїм виглядом вона здатна подарувати нове дихання українській музиці. До речі, виконавиця вже представила пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019, яка називається «Дихати». А вже зараз знайомтеся з творчістю учасниці та слухайте її найвідоміші композиції.

Більше на тему: KiRA MAZUR: Для мене дуже важливо бути почутою

КiRA MAZUR – «Я би»

КiRA MAZUR – «Карі очі»

КiRA MAZUR – «Дихати»

Більше на тему: KiRA MAZUR – «Дихати»: українська співачка представила пісню для Нацвідбору

КiRA MAZUR – «Долонями»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати