Нацвідбір на Євробачення-2019 вже зовсім скоро, і всі охочі вже можуть придбати квитки на таку важливу подію. 9, 16 і 23 лютого – I та II півфінали і довгоочікуваний вибір претендента на міжнародний пісенний конкурс. Докладніше про те, де можна придбати квитки на Нацвідбір-2019 в Києві, – в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: список всіх учасників Нацвідбору в Україні

Не пропустіть головну музичну подію року. Станьте частиною Євробачення-2019 та підтримайте учасників Нацвідбору в Україні.

Купити квитки на Нацвідбір-2019 можна вже зараз:

Вартість квитків:

9 лютого – від 320 грн

16 лютого – від 320 грн

23 лютого – від 390 грн

Зовсім скоро кожен охочий зможе побувати в центрі масштабного пісенного конкурсу, відчути неймовірну енергетику залу і безпосередньо споглядати емоції учасників. Все, що найчастіше залишається за кадром, – не сховається від тих, хто буде в залі. Вже відомо, що ведучим конкурсу буде популярний шоумен Сергій Притула. Разом з ним Нацвідбір стане ще захопливішим і пройде просто незабутньо.

Більше на тему: Топ-10 виконавців від України, які підкорили Євробачення

Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Початок о 18:00 в Палаці культури КПІ. Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ 9, 16 і 23 лютого.

Video: Євробачення-2019: квитки на Нацвідбір вже у продажу Придбати квитки на Національний відбір Євробачення 2019 Україні можливо саме зараз. Ціна квитків на Нацвідбір Євробачення 2019, а також майбутні події Нацвідбору

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ