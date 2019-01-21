Учасники гурту Braii вважають, що з усіх конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2019 їх виділяє музичний стиль. Це альтернативна музика. Вона зрозуміла і доступна, адже в основі всього лежить пісня, яку хочеться наспівувати. Давайте послухаємо топ-5 найкращих композицій українського гурту!

Braii – «Complicated»

Braii – «On The Bottom»

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Braii – «Maybe»

Braii – «City of Nothing»

Braii – «Stranger»



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