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Braii: топ-5 найкращих пісень українського гурту

21.01.2019

Учасники гурту Braii вважають, що з усіх конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2019 їх виділяє музичний стиль. Це альтернативна музика. Вона зрозуміла і доступна, адже в основі всього лежить пісня, яку хочеться наспівувати. Давайте послухаємо топ-5 найкращих композицій українського гурту!

Braii – «Complicated»

Braii – «On The Bottom»

Більше на тему: Braii – «Maybe»: колектив представив пісню для Нацвідбору

Braii – «Maybe»

Braii – «City of Nothing»

Braii – «Stranger»


Більше на тему: Музиканти гурту Braii розповіли про участь у Нацвідборі

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