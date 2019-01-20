«Кріпосна» — зворушлива історія про боротьбу за свободу та право на любов. Вже 25 лютого о 20:00 на Телеканалі СТБ глядачів чекає занурення в неймовірну епоху 19 століття. В костюмованій мелодрамі буде все: інтриги, пристрасті та багато таємниць. Прямо зараз дивіться кадри серіалу «Кріпосна»!

У центрі сюжету костюмованої мелодрами доля бідної, але чесної та дуже доброї кріпосної Катерини Вербицької. На долю нещасної випало чимало випробувань. Їй доведеться боротися не тільки за свободу, а й любов. Адже не здогадуючись про походження дівчини, в Катю закохується дворянин Олексій Косач. Чи закінчитися історія забороненого кохання?

Дивіться нові кадри очікуваного серіалу «Кріпосна»:

Video: «Кріпосна»: вийшов другий трейлер серіалу На телеканалі СТБ в лютому відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Дивіться другий трейлер костюмованої мелодрами Кріпосна

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