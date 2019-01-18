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Слідство ведуть екстрасенси: Невже мати виявиться винною в смертях власних дочок?

18.01.2019

В 1 випуску нового сезону «Слідство ведуть екстрасенси» експертам доведеться з’ясувати, чому у героїні проекту почали вмирати дочки. А найголовніше – хто винен в цих жахливих смертях? Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся вже зовсім скоро!


Невідома сила забирає рідних дочок у героїні «Слідство ведуть екстрасенси» – наймістичнішого проекту країни! Але невже виявиться, що жінка сама нацькувала нечисть на власних дітей? Які неймовірні факти відкриються перед нашими екстрасенсами? Не пропустіть шокуючу прем’єру сезону вже скоро, 28 січня, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ.
А о 20:00 дивіться онлайн «Слідство ведуть екстрасенси» випуск 1 від 28.01.2019 на офіційному сайті телеканалу СТБ!

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