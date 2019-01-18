Вже через кілька тижнів глядачі телеканалу СТБ будуть приголомшені фактами, які дізнаються про Королівській родині експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси». Любовні таємниці, пристрасті і ймовірна причина смерті принцеси Діани. Ви не можете це пропустити!



У другому випуску нового сезону «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидці проекту вирушать до Великобританії, щоб зустрітися з черговою надскладною загадкою. Чому неймовірна любов леді Ді до принца Чарльза обернулася жахливою трагедією? Королівська таємниця буде розкрита вже зовсім скоро, 3 лютого, о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ.

А о 20:00 дивіться онлайн 2 випуск «Слідство ведуть екстрасенси» від 03.02.2019 на офіційному сайті!

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