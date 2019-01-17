Вже незабаром відбудеться Національний відбір на Євробачення-2019, де в ролі конкурсантів вже вдруге виступить гурт LETAY. Про те, чому гурт знову наважився на участь у Нацвідборі, чим LETAY відрізняється від інших та яким буде номер, — читайте в матеріалі.

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Що ви думаєте з приводу жеребкування? Які відчуваєте емоції?

Жеребкування – це єдине, що в цьому конкурсі виглядає справді як у спорті. Жеребкування вирішить, хто з ким змагатиметься на першому етапі, і можна потрапити в більш або менш хвилюючу компанію. А ще це буде вирішувати, яким за рахунком я виступлю і продемонструю свої можливості. Я вже виступав першим у 2017 році, і це було справді складно. Але цього року я готовий до випробувань, тому в принципі мені байдуже.

Чому ви вирішили знову взяти участь у Нацвідборі?

Не хочу розповідати казки, що я відчув, нібито ця пісня гідна представляти Україну. Звичайно, вона гідна, але далеко не одна вона. Скажу прямо: для дорослого артиста це прекрасна можливість в одну мить (за три хвилини, якщо точно) познайомити мільйони людей зі своєю піснею.

Що, на вашу думку, виділяє вас з-поміж усіх конкурсантів?

Я артист, тому це глядачам вирішувати, що в мені та в моїй музиці особливого. Тим паче, що я завжди чую дуже різні думки з цього приводу. Для кожної людини це щось особливе…

Розкажіть, яким буде ваш номер.

Можу тільки сказати, що це буде дуже стара і дуже нова історія одночасно. Для мене це буде експеримент, який я ніколи ще не робив.

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