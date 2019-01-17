Місячний календар стрижок на січень 2019 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Читайте в матеріалі від екстрасенсів СТБ докладніше.

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Січень – це місяць, насичений святами і веселими подіями. Швидше за все, вас чекає багато нерегулярного сну і алкоголю, а це може погано позначитися на загальному стані шкіри, волосся і нігтів.

Щоб в майбутньому це не сильно вплинуло на вашу красу, варто вибирати правильні дати для відвідування салонів краси. Наш календар стрижок на січень 2019 року допоможе вам у цьому. Дізнайтеся, коли краще відвідати майстра, щоб досягти максимального ефекту і виглядати надзвичайно.

Сприятливі дні для стрижки в січні 2019

Екстрасенси кажуть, що вдалими для стрижок, укладок і косметичних процедур з волоссям будуть такі дати січня: 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31.

Візьміть ці дні на замітку, щоб записатися до свого майстра заздалегідь, адже після свят в салонах краси також спостерігається повний аншлаг.

Несприятливі дні для стрижки в січні 2019

Найневдалішими днями для косметичних процедур будуть 01, 02, 03, 04, 05, 06 січня.

У першому місяці нового року, а саме 6 січня, нас чекає сонячне затемнення, тому до цієї дати не варто експериментувати зі стрижками і новими образами. Також краще відмовитися від агресивних косметичних процедур.

У ці дні утримайтеся від відвідування перукаря, інакше волосся буде відростати повільно і в стрижці лягатиме не так, як вам би хотілося.

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