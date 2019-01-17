Гороскоп за знаками зодіаку на січень підкаже, на які сфери життя потрібно звернути увагу. Підказки зірок допоможуть вам спланувати місяць так, щоб плани здійснилися, а невдачі обійшли вас стороною. Дворазовий переможець та суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов склав гороскоп на січень 2019 року.

Гороскоп на січень 2019 — Овен

У цьому місяці Овнів чекають спонтанні поїздки та подорожі. Окрім можливості отримати яскраві емоції та приємні враження, зірки обіцяють вам цікаві знайомства, які відіграють важливу роль у вашій долі. У сфері особистих стосунків для сімейних Овнів цей період дуже сприятливий. Саме час обговорити зі своєю половинкою спірні питання та знайти компроміс.

Гороскоп на січень 2019 — Телець

Тельці в січні опиняться в центрі уваги. Це зіграє на руку представникам цього знака у плані кар’єри та особистих взаємин. А тому зірки радять дбати про свою зовнішність та виглядати бездоганно, навіть якщо просто виходите по продукти в сусідній магазин. У цей період велика ймовірність зустріти свою долю.

Гороскоп на січень 2019 — Близнюки

Близнюкам у січні варто більшу частину часу присвятити кар’єрі. Саме зараз зусилля та цілеспрямованість представників цього знака принесуть хорошу віддачу. Щодо фінансів – зірки радять уникати надмірних витрат. Адже в кінці січня можливі непередбачені витрати.

Гороскоп на січень 2019 — Рак

У цьому місяці Раків буде супроводжувати успіх у фінансових питаннях. Не бійтеся робити інвестиції — ваші капіталовкладення принесуть хороший дохід. Постарайтеся не упустити свій шанс поліпшити добробут та збагатитися. В кінці місяця зірки радять більше відпочивати та зміцнювати імунітет. Адже є велика ймовірність застудних захворювань.

Гороскоп на січень 2019 — Лев

Левам в цей період варто вкрай уважно поставитися до свого харчування. Можливі розлади в травній системі. Пам’ятайте про здорову їжу та заняття спортом. Середина місяця — сприятливий час для Левів, щоб зайнятися домашніми питаннями та побутом. Це може бути ремонт або просто корисні покупки. У будь-якому випадку ваші старання будуть винагороджені.

Гороскоп на січень 2019 — Діва





Дівам потрібно бути готовими до приємних несподіваних зустрічей у цьому місяці. Ви можете побачитися з друзями, яких давно не бачили. Щодо фінансових питань — і тут Дівам пощастить. Зірки обіцяють їм несподіваний прибуток. Але ось у сфері особистих стосунків знакам краще уникати колючих висловлювань на адресу партнера. Велика сварка може розгорітися навіть з маленької іскри.

Гороскоп на січень 2019 — Терези

Терезів у січні буде супроводжувати удача у фінансових справах. Ви можете отримати хорошу матеріальну винагороду на роботі за свої старання. Це може бути як премія, так і підвищення заробітної плати. Головне — не проґавити шанс і опинитися в потрібному місці в потрібний час.

Гороскоп на січень 2019 — Скорпіон

Скорпіони в цьому місяці серйозно займуться своїм саморозвитком. Цьому знакові неодмінно пощастить у фінансовому плані. Також зірки порадують самотніх представників знака приємними романтичними знайомствами. Головне при цьому — бути сміливими та частіше виходити в люди!

Гороскоп на січень 2019 — Стрілець

Стрільці в січні можуть розриватися між кар’єрними та побутовими клопотами, оскільки в цих сферах накопичиться маса справ. Така зайнятість може привести до дратівливості та навіть нервових зривів. Тому зірки радять «поспішати повільно» і вирішувати проблеми в міру їх надходження.

Гороскоп на січень 2019 — Козеріг

Козероги можуть досягти чималих успіхів у кар’єрному плані. У фінансових питаннях представників знака чекає прибуток, який стане заслуженою винагородою за старання в роботі. Але зірки радять уважніше придивитися до свого оточення — є ймовірність, що той, хто наполегливо домагається вашої прихильності, насправді недоброзичливець.

Гороскоп на січень 2019 — Водолій

На вашому шляху можуть з’явитися люди, з якими в подальшому складуться серйозні ділові стосунки. В кар’єрній сфері у представників цього знака імовірні деякі труднощі. Тому до виконання будь-яких завдань, навіть простих та звичних, намагайтеся підходити з максимальною відповідальністю.

Гороскоп на січень 2019 — Риби

Рибам зірки радять зайнятися творчою діяльністю. Представники цього знака зможуть досягти значних успіхів. У плані кар’єри Риби можуть піднятися на сходинку вгору кар’єрними сходами. Але не варто забувати про своє здоров’я. Вас можуть атакувати хронічні недуги. Тому краще заздалегідь подбати про їх профілактику.

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