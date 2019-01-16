Вокалістка гурту «ЦеШо» розповіла про участь у Нацвідборі

Зовсім скоро відбудеться Національний відбір на Євробачення-2019. Одним із учасників стане незвичайний колектив «ЦеШо». Вони позиціонують себе як соціальний рейв-бенд. Що це означає, розповіла одна з вокалісток колективу Марічка Штирбулова.

Марічко, що відчуваєте напередодні жеребкування?

У нас дуже цікаві, незвичайні емоції з цього приводу. Є інтерес, якийсь азарт, бажання поділитися ідеями, готовність йти вперед.

А чому вирішили взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2019?

Це дуже спонтанне рішення. Насправді ми від багатьох людей чули пропозицію взяти участь у конкурсі. Ми зрозуміли, що це хороша можливість поділитися тим, із чим ми працюємо. Нас гріє і підживлює бажання розділити свою творчість.

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Що може виділити «ЦеШо» серед інших конкурсантів? У чому родзинка колективу, на ваш погляд?

Ми всі актори, граємо в театрі. Тому наша музика відрізняється способом подачі та змістовим наповненням. Для нас музика — це насамперед маленька п’єса зі своєю драматургією, яка закликає до роздумів. За жанром ми позиціонуємо себе як соціальний рейв. Рейв, тому що ми молоді люди, хочемо відриватися, робити так, щоб наша музика «качала». Але водночас для нас важливо не забувати і брати до уваги контекст, у якому ми живемо, соціум і його нагальні проблеми.

Яким буде ваш номер?

Ми завжди граємо наживо. На наших виступах немає шоу, танців, просто тому, що ми зайняті музикою. Ми вперше будемо грати під мінус і тільки співати наживо. У своїх виступах ми використовуємо ляльок. Ідея ця належить Владу Троїцькому, нашому режисерові. Швидше за все, в номері на Національному відборі ми теж будемо їх використовувати. У групі п’ять людей і п’ять ляльок, вони —- наші міні-копії, символи наступних поколінь, нас маленьких, тих, хто ми всередині. Крім того, у нас є художники, які працюють із віжуалом.

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