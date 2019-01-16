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The Hypnotunez: Пропонуємо альтернативу українському шоу-бізнесу на Нацвідборі-2019

16.01.2019

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 гурт The Hypnotunez розповіли сайту STB.UA, чому вирішили взяти участь у конкурсі, наскільки сильно хвилюються перед шоу і що їх виділяє серед інших конкурсантів. Читайте далі.

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The Hypnotunez

Гурт The Hypnotunez — досвідчені, впевнені в собі артисти, які абсолютно не хвилюються щодо результатів жеребкування. Хлопці вирішили спробувати свої сили на міжнародному пісенному конкурсі в Тель-Авіві, адже їм є що показати і запропонувати глядачеві:

«Щось давненько ми не були в Ізраїлі. А, стоп, ми ніколи не були в Ізраїлі (сміється. — Прим. ред.)! —  розповідає фронтмен колективу Гера Луідзе. — Якщо серйозно, ми хочемо запропонувати альтернативу українському шоу-бізнесу і розширити аудиторію, яка ним зацікавиться».

гипнотюнс нацотбор 2019

Головна фішка The Hypnotunez — орієнтованість на європейську аудиторію. Яскраві, самобутні та неординарні — їм не треба змінювати формат або що-небудь вигадувати незвичайне. Тому їх неможливо порівнювати з іншими конкурсантами.

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З нетерпінням чекатимемо виступ гурту на Нацвідборі 2019!

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