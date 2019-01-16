Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 VERA KEKELIA розповіла сайту STB.UA, які емоції відчуває перед жеребкуванням, чому вирішила взяти участь в міжнародному вокальному конкурсі і які ідеї хоче реалізувати в номері. Детальніше — в матеріалі.

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Віра, які емоції ви відчуваєте з приводу жеребкування?

Весь процес підготовки до Євробачення для мене дуже хвилюючий. Чи має значення порядковий номер? Ні. Для мене важливіше інше. Дуже хочеться на вищому рівні реалізувати наші ідеї, круто виступити, щоб глядачі пережили вибух емоцій під час мого виступу і запам’ятали його. День жеребкування буде першим, коли всі учасники зберуться разом. Тому цікаво буде поспілкуватися і познайомитися.

Чому ви вирішили взяти участь в Нацвідборі?

Мені є що сказати глядачам. За період моєї сольної кар’єри вже накопичилося досить багато емоцій, якими я хотіла б поділитися. Крім того, якщо ще рік тому я, можливо, була не готова, то зараз я знаю, що зможу з гідністю представити Україну, якщо глядачі дадуть мені такий шанс і виконають мою давню мрію виступити на Євробаченні.

Що виділяє вас з усіх конкурсантів? У чому ваша родзинка?

Завдання артиста не думати про конкуренцію, а щиро виконати композицію на сцені. Для мене дуже важливо достовірно передати емоції глядачеві, бути чесною. У кожну композицію я поринаю цілком, розбираю її «по кісточках», щоб максимально достовірно передати її образ слухачам. Для мене однаково важливий як вокал, так і драматургічна складова пісні. Артисти — як передавачі емоцій. Якщо вони чесні на сцені, то знаходять відгук у серцях глядачів. І це найголовніше, а не розбір сильних і слабких сторін. Важливо, щоб глядач відчув. Щоб з’явився якийсь «коннект», ниточка, по якій йде потік емоцій.

Розкажіть про те, як буде виглядати ваш номер?

На даний момент у нас є 4 ідеї постановки. Дуже скоро ми визначимося і виберемо одну з них. Хочеться, щоб це був не просто номер, а ціла історія, яка буде близька кожному українцю. Сама пісня побудована на досить великій кількісті вокалу, тому в постановці також візьмуть участь чотири вокалістки.

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