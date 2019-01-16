Уже в лютому стартує Національний відбір на Євробачення-2019, де в ролі конкурсанта виступить альтернативний гурт Braii. Свою участь у прямому ефірі прокоментували учасники колективу. Чим відрізняється Braii від інших та чим дивуватиме гурт — читайте в матеріалі.

Скоро вже жеребкування, які емоції відчуваєте?

Багато різних емоцій! Адже Нацвідбів на Євробачення-2019 — це велика гонитва, в якій ти хочеш прожити кожну мить, залишити її в пам’яті.

Чому вирішили спробувати свої сили в Нацвідборі на Євробачення-2019?

Я дуже рада, що в українському Нацвідборі беруть участь молоді альтернативні артисти. Це говорить про інтерес публіки до іншої музики. Для Braii це чудовий шанс. Нас почують ті, хто шукав нас.

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У чому ваша родзинка? Те, що може виділити серед усіх конкурсантів?

Нас виділяє музичний стиль. Це альтернативна музика. Але разом з тим вона зрозуміла і доступна, оскільки в основі всього лежить пісня, яку хочеться наспівувати.

Чи придумали номер для виступу? Плануєте феєричне шоу?

Ми працюємо над номером. Нам важливо бути оригінальними, але при цьому залишатися органічними.

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