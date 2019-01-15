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The Hypnotunez: історія створення, творчість та всі новини про гурт

15.01.2019

The Hypnotunez буде вперше брати участь у Національному відборі на Євробачення-2019. Гурт боротиметься за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Тель-Авіві. Цікаві факти про творчий шлях читайте в матеріалі.

The Hypnotunez – український музичний гурт, яка зміг вдало поєднати джаз, свінг і панк-рок. Музиканти позиціонують свій стиль як swingcore.

Гурт The Hypnotunez було створено у Вінниці. Фронтмен колективу Гера Луідзе почав пошуки музикантів ще у 2013 році. Назва гурту походить від слова «hypno», що в українській мові відповідає компоненту «гіпно-», і «tune» – мелодія, мотив.

The Hypnotunez нацотбор 2019

Учасники колективу часто змінювались, що тривалий час не давало можливості йому постійно розвиватися, віднайти свою хвилю.

Склад гурту:

  • Гера Луідзе – контрабас, вокал
  • Тимур Ахтамов – саксофон
  • Сергій Суздальцев – ударні
  • Володимир Лінник – тромбон
  • Антон Гнатенко – саксофон
  • Юрій Бікбаєв – гітара

Завдяки унікальному звучанню колектив зміг закохати в себе глядачів «Х-фактор»-7. Прийшовши на кастинг проекту в 2016 році, колектив підкорив серце Юлії Саніної. Вона настільки їх полюбила, що зробила джокерами сьомого  сезону.

А цього року The Hypnotunez боротиметься за перемогу на Нацвідборі, щоб в подальшому представити країну на Євробаченні-2019.

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