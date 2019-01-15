TAYANNA: біографія, творчість та всі новини про артистку

TAYANNA — українська співачка. 2017 рік став для неї найуспішнішим у кар’єрі. Альбом «Тримай мене» був названий музичними критиками «найкращим українським релізом року», а лід-сингл «Шкода» увірвався в теле- і радіо-хіт-паради. Кількість переглядів кліпу в найкоротші терміни досягла позначки понад 2-х мільйонів.

Минулий рік ознаменувався безсумнівною перемогою TAYANNA на престижній музичній премії M1 Music Awards, де вона отримала звання «Прорив року».

Унікальний голос співачки привів її в міжнародний проект The Great Gatsbу, в якому вона виконала головну вокальну партію Immortal feeling. Аншлагові покази вистави пройшли в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Казахстані.

В 2017 році в Нацвідборі на Євробачення TAYANNA з композицією «I love you» стала срібним призером.

У 2018 з піснею піснею «Леля», співачка зайняла 2 місце у відборі на Євробачення-2018. Навесні TAYANNA вирушила в тур по Україні. Отримала статуетки «Кліп року» і «Співачка року» на відновленої церемонії «Золота Жар-птиця».

Цього року TAYANNA має намір отримати право бути представником від України Євробачення-2019.

Нагадаємо, 2016 рік став переломним у кар’єрі співачки: TAYANNA розпочала співпрацю з найтитулованішим українським режисером і продюсером Аланом Бадоєвим. Першим результатом їхньої роботи став вихід EP «TAYANNA. Портрети». До нього увійшло п’ять треків, кожен із яких був екранізований Бадоєвим. Будучи досвідченою вокалісткою, TAYANNA також виступає автором і композитором власних пісень.

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