Станіслав Боклан — справжній символ українського кіно і театру. У драматичній картині «Кріпосна» він зіграв одну з головних ролей. Вже навесні 2019 року відбудеться прем’єра масштабного українського серіалу, який перенесе глядачів у епоху 19 століття. У кого ж перевтілиться професійний актор? Біографію, все про творчий шлях та особисте життя Станіслава Боклана читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Станіслав Володимирович Боклан

Дата народження: 12 січня 1960 р.

Місце народження: смт Брусилів, Житомирська обл.

Діяльність: актор театру та кіно

Сімейний стан: одружений

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Дитинство та юність. Станіслав Боклан народився у смт Брусилів. Згодом його сім’я переїхала до Києва. Після школи юнак працював на заводі «Кристал». Його напарник відвідував вечірні курси та мріяв вступити до театрального інституту. До цього моменту Стас Боклан навіть не здогадувався, що існує такий навчальний заклад.

А вже 1979 року за компанію з другом намагався вступити до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого. Однак спроба виявилась невдалою: приймальна комісія сказала, що він не має таланту. Проте Стас не зневірився у собі, а за рік знову з’явився на іспити, і його зарахували на курс Бориса Ставицького. А 1984 року закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого.

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Творча кар’єра. Після закінчення інституту переїхав до Маріуполя, де протягом десяти років працював у Донецькому обласному російському драматичному театрі. За словами Станіслава Боклана, саме тут він зрозумів, що таке професія актора, та проявив себе як артист широкого діапазону.

1994 року чоловік переїхав до Києва та перейшов у Київський академічний Молодий театр. Його ролі у театрі відзначаються оригінальною подачею, глибокими переживаннями та дивовижністю.

Окрім акторської діяльності, Станіслав Боклан деякий час займався педагогікою. Чоловік викладав у Національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

2006 року за значний особистий внесок у культурний розвиток України Станіславу Боклану присвоїли звання заслуженого артиста України, а 2016-го — народного артиста.

Особисте життя. Станіслав Боклан одружений на своїй колезі — актрисі Київського академічного Молодого театру Наталії Кленіній. Чоловік має двох дітей — сина Кирила та доньку Марію.

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Серіал «Кріпосна». За сюжетом костюмованої драми Станіслав Боклан перевтілиться у жорстокого та багатого поміщика Григорія Червінського. Саме йому належить головна героїня — кріпосна Катерина Вербицька. Пан Червінський — надзвичайно складна, сильна та нещадна людина. Від такого персонажа у серіалі можна чекати все що завгодно.

Відомі ролі Станіслава Боклана у кіно:

1995 — «Страчені світанки», Михайло

2001 — «Провинциальный роман», Микола

2005 — «Братство», Генерал Дубельт

2006 — «Звездные каникулы», тато Маші та Гоші

2008 — «Как найти идеал?», Михайло

2013 — «Поводир, або Квіти мають очі», кобзар Іван Кочерга

2014 — «Коли ми вдома», Гриша

2015 — «Незламна», батько Людмили Павличенко

2015 — «Слуга народу», Прем’єр-міністр

2016 — «Центральна лікарня», Володимир Началов

2016 — «Століття Якова», Яків

2017 — «Межа», Крулл

2017 — «Правило бою», Скульський

2018 — «Сувенір з Одеси», Вася Тищенко

2018 — «Кріпосна», Григорій Червінський

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Відомі ролі Станіслава Боклана у театрі:

«За двома зайцями», Степан — реж. В. Шулаков

С. Стратієв «Автобус», чоловік — реж. Т. Криворученко

М. Булгаков «Зойчина квартира», Аметистов — реж. Олександр Дзекун

Г. Бюхнер «Войцек», лікар — реж. Т. Криворученко

Г. Пінтер «Ліфт», Гас — реж. О. Катунін

В. Шекспір «Трагедія Гамлета, принца данського», Клавдій — реж. С. Мойсеєв

М. Курочкін «Стальова воля», Бадальський — реж. Д. Богомазов

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