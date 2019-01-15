Початок нового року. Всі планують майбутній рік і починають нове життя, чи не так? Коли удача буде супроводжувати вас? Дізнайтеся в нашому матеріалі, коли в січні 2019 року найкраще починати нові справи.

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Найвдаліші дні в січні 2019 року – 4, 14 і 27 січня 2019 року. У ці дні найкраще починати справи, проекти по роботі та далекі поїздки. Все, що ви почнете в цей період, обов’язково буде вдаватися.

Вдалі дні в січні 2019 для покупок і витрати грошей

Дні, коли можна давати в борг у січні 2019: 2, 11 січня.

День, щоб віддати всі борги в січні 2019: 29 січня.

Рахувати гроші в січні 2019, щоб покращився фінансовий стан, потрібно 10 січня.

Якщо є потреба, то брати гроші в борг у січні 2019 року слід 4, 25 січня.

Вдалі дні для покупки гаманця в січні 2019: 6, 20 січня.

Правильні дні, щоб купити подарунки в січні 2019 року: 29 січня.

Вдалі дні для весілля і родини в січні 2019

Сприятливі дні для весілля і вінчання в січня 2019: 10, 11, 17, 20, 25, 27 – 30 січня.

30 січня. Вдалі дні для зачаття дитини в січня 2019: 1, 3, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 24, 26, 28, 30 січня.

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Вдалі дні для поліпшення здоров’я в січні 2019 року

Сприятливі дні для хірургічних операцій в січні 2019: 1 – 5, 21 – 31 січня.

5, 21 31 січня. Вдалі дні для лікування та видалення зубів у січні 2019: 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 січня.

Сприятливі дні для стрижки і салонних процедур у січні 2019

Дні для стрижки в січні 2019 року: 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 січня.

Дні для фарбування волосся в січні 2019 року: 4, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 січня.

Дні для манікюру і педикюру в січні 2019 року: 1, 4, 5, 7, 8, 21, 23, 27, 28 січня.

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