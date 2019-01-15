Кожній метеозалежній людині необхідно знати графік магнітних бур на січень 2019. Читайте, коли магнітні бурі в січні 2019 матимуть особливий вплив на нас, а також — рекомендації психолога-консультанта проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірини Чуєвої, щоб у ці дні зберегти своє здоров’я і хороше самопочуття.

Графік магнітних бур

Найсильніші магнітні бурі в січні 2019 будуть вже 1, 2 і 11 січня. У цей період геомагнітних коливань навіть стійкі до змін в атмосфері люди відчують їх вплив. Може розболітися голова, підвищитися або знизитися тиск. Сильних загроз здоров’ю немає, але хворі місця можуть дати про себе знати. А тому підготуйтеся заздалегідь.

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Після цього сонячна активність трохи вщухне. Але вже 12 і 15 січня очікується ще одна магнітна буря, але менш активна, ніж попередні.

Але вже з 17 січня вчені не прогнозують активних магнітних коливань. Це дозволить вам без проблем створити вдома затишну атмосферу.

Психолог-консультант проекту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва розповіла, як справлятися із поганим самопочуттям та здоров‘ям під час магнітних бур:

«Щоб організм якомога менше реагував на погодні зміни, необхідно зміцнювати своє здоров’я. Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, не забувайте про повноцінний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі».

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