Сьогодні, 12 січня, свій день народження відзначає талановитий артист та улюбленець публіки Станіслав Боклан. Відомому акторові серіалів «Кріпосна» та «Коли ми вдома» виповнилося 59 років. Редакція сайту STB.UA вітає Стаса Боклана зі святом!

Сьогодні неймовірний актор святкує визначну дату — 59 років. Вперше на сцену артист вийшов ще у студентські роки і підкорив вітчизняну кіноіндустрію.

Тривалий час Станіслав Боклан був відомий виключно театральній публіці. Пізніше чоловік почав з’являтися у визначних кінокартинах. Справжня слава прийшла до Стаса після головної ролі в українському драматичному фільмі «Поводир, або Квіти мають очі».

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У 2006 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України акторові присвоїли звання заслуженого артиста України, а в 2016 — народного артиста.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає Стасові Боклану професійних і творчих перемог!

У масштабній костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Станіслав Боклан зіграє одну з головних ролей — жорстокого поміщика Петра Червінського.

Не пропустіть прем’єру найочікуванішого серіалу «Кріпосна» вже цієї зими!

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