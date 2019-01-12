З давніх часів з 13 на 14 січня заведено збиратися дружними компаніями та за допомогою різноманітних способів намагатися дізнатися свою долю. Ми вже розповідали, яких традицій варто дотримуватися у цей святковий період. А зараз хочемо поділитися добіркою простих ворожінь на Старий Новий рік 2019, які зроблять ваше свято містичним і чарівним. Крім того, переможниця 15 сезону «Битви екстрасенсів» таролог Яна Пасинкова розповіла, як правильно ворожити з 13 на 14 січня. Зазирніть у майбутнє з допомогою наших ворожінь на Старий Новий рік 2019!

Ворожіння – річ дуже серйозна і вимагає підготовки. Для отримання конкретної відповіді під час ворожіння слід зняти всі прикраси, вибрати одяг, на якому немає ременів або поясів, розпустити волосся, і головне, серйозно налаштуватися!

Ворожіння на найближче майбутнє

Для цього ворожіння знадобиться золотий ланцюжок. Тоді, коли в домі всі сплять, долонями розітріть ланцюжок, а потім, гарненько ним струснувши, киньте на стіл. Дуже важливо, щоб, крім дзвону ланцюжка, при цьому не було сторонніх звуків. Далі подивіться на фігуру, яку він утворив.

Бант – незабаром весілля

Рівна смуга – удача

Трикутник – успіхи в коханні

Коло – біди та неприємності

Ворожіння на віщий сон

Цікавий, безпечний і правдивий метод ворожіння. Візьміть з колоди гральних карт бубнового короля і подумайте про людину, яку хотіли б бачити поруч із собою. Потім сховайте карту під подушку і лягайте спати. Дуже важливо не вимовляти при цьому ні слова. Сон, який прийде в цю ніч, – обов’язково збудеться!

Ворожіння з відповіддю «так» або «ні»

Одне з найдавніших ворожінь, відповідь якого досить часто є достовірною. Але його головна особливість – питань можна ставити нескінченну кількість. Візьміть банку з крупою і, тримаючи над нею ліву руку, поставте питання, відповідь на яке повинна бути «так» чи «ні». Далі візьміть жменю крупи, висипте її на стіл і перерахуйте. Якщо число крупинок парне – відповідь «так», якщо непарна – «ні».

Ворожіння за книжкою

Один із найвідоміших видів ворожіння в Старий Новий рік. Візьміть першу-ліпшу книжку і вголос поставте питання, яке вас цікавить. Після цього назвіть номер сторінки та рядка. Прочитане буде напряму пов’язане з вашим майбутнім!

Ворожіння на майбутнє з чашками

Для ворожіння потрібно кілька чашок (стільки, скільки і людей, які ворожать). У чашки кладуть перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а в одну наливають трохи води. Далі з закритими очима кожен з тих, що ворожать, повинен вибрати одну з чашок.

Перстень – до весілля

Монета – багатство

Хліб – до достатку

Цукор – до веселощів

Цибуля – до сліз

Сіль – до нещастя

Чашка з водою – до життя без особливих змін

Як ворожити на Старий Новий рік: поради Яни Пасинкової:

«Дуже важливо не використовувати ворожіння на Старий Новий рік, щоб якось вплинути на свою долю. Наприклад, вдало вийти заміж, купити будинок, привернути фінансову стабільність тощо. Скористайтеся цим унікальним часом, щоб зрозуміти, які вас оточують люди і чого від них варто очікувати в 2019 році. Для цього необхідно взяти аркуші, на яких написати імена значущих для вас людей. Потім, поклавши папірці під подушку, перед сном поставити запитання. Питання можуть бути різні. Наприклад, хто небезпечний для мене, хто мені справжній друг, від кого слід триматися осторонь тощо. Прокинувшись вранці, насамперед дістаньте папірець з ім’ям. Повірте, працює 100%!».

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