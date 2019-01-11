У сучасному світі розбіжність у поглядах батьків по вихованню дитини стало буденністю. Багато сучасних батьків не знають як впоратися зі своїм чадом, як сформувати у нього необхідні навички і вимагають високих результатів від свого малюка буквально з пелюшок. Не докладаючи до цього жодних зусиль, вважають, що саме це правильний підхід до виховання. Редакція сайту STB.UA вже розповіла про цікаві методики розвитку дитини після року. Читайте топ-10 корисних книг про виховання, а також яку книгу рекомендує психолог Тетяна Ларіна, в матеріалі.

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Пол Таф «Як діти досягають успіху»

Що впливає на майбутній успіх — виховання або оточення? Які якості необхідно розвивати? Як сформувати в дітях інтелект, наполегливість, допитливість і оптимізм? Автор книги змушує інакше поглянути на виховання і освіту, знаходячи нові підходи до розвитку особистості дитини.

Памела Друкерман «Французькі діти не плюються їжею. Секрети виховання з Парижа»

Книга стала бестселером в Україні! Секрет простий — книга не тільки про виховання дитини, а й про вміння жити. Друкерман легко і невимушено розповідає батькам, як виховати, перш за все, щасливу людину, впевнену в собі, що вміє орієнтуватися в життєвих ситуаціях. Життя батьків не зупиняється з появою малюка, воно просто стає іншим.

Юлія Гіппенрейтер «Спілкуватися з дитиною. Як?»

Актуальна книга для батьків дітей різного віку. У кого з нас не виникало проблем у спілкуванні з власним чадом? Книга Юлії Гіппенрейтер спрямована на будування правильної комунікативної моделі і гармонізації взаємовідносин. У книзі є як теорія, так і практичні завдання.

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Людмила Петрановська «Якщо з дитиною важко»

З давніх-давен діти не слухають своїх батьків. Батьки мучаться питанням, чи варто карати своє чадо, як краще вчинити в конфліктних ситуаціях, та інше. Книга допоможе знайти спільну мову з дитиною, зрозуміти як вчинити в складних ситуаціях і відновити гармонію в сім’ї.

Найджел Латта «Перш ніж ваша дитина зведе вас з розуму»

Батько двох дітей і практикуючий психолог з 16-річним стажем Найджел Латта написав чудовий посібник для зневірених батьків, які не знають, як впоратися зі своїми непосидами. Книга допоможе вам зрозуміти своїх дітей, уникнувши проблем у вихованні.

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Тетяна Ларіна, постійний експерт проекту «Ультиматум», розповіла про свою улюблену книгу по вихованню дітей:

Є книжка Масару Ібука «Після трьох уже пізно». Там прекрасно описані методики виховання. Перше, що я рекомендую робити батькам — прочитати цю книгу. Коли дитина робить помилки, дозволити їй помилятися. Тому що вона на помилках вчиться. Її поправляти можна, але необхідно мотивувати. У мам і тат повинна бути маса терпіння. Всім батькам я говорю «Якщо ви повторили своїй дитині 250 разів і вона запам’ятала — у вас геніальна дитина».

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