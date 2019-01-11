Проекти «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» здобули величезну популярність і аудиторію. Однак поряд із ними з’явилося безліч шахраїв, які під виглядом ясновидців почали надавати магічні послуги та проводити ритуали. Так, переможець «Битви екстрасенсів» і експерт «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов спростував інформацію про продаж амулетів, заговорених на успіх.

Українці часто стикаються в мережі з рекламою, яка агітує звернутися по допомогу до відомих ясновидців. Як правило, під таким прикриттям працюють звичайні шарлатани, а справжні екстрасенси до подібних послуг не причетні. В одній із останніх статей було фіктивне інтерв’ю, в якому безпосередньо рекламувалися послуги учасника «Битви екстрасенсів». Для отримання прибутку шахраї використовують сервіс, що імітує головний сайт STB.UA. На ньому було опубліковано інтерв’ю із зіркою українського шоу-бізнесу, яка нібито посилалася на допомогу відомого екстрасенса Хаяла Алекперова. Фіктивна інформація не вперше вводить в оману читачів.

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Інтернет-шахрайство поширилося не тільки на діяльність учасників проекту «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси», а й на глядачів. Дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» в Україні Хаял Алекперов не продає амулети на удачу, а також не заговорює предмети на прибуток та успіх. Ба більше, сайту з віддаленими консультаціями екстрасенсів також не існує.

Опубліковані в інтернеті статті про «зачаровані» предмети і проведення обрядів є неправдивими і такими, що дискредитують Хаяла Алекперова. Щоб уберегти вас від махінацій шахраїв і попередити про найпоширеніші способи відбирання грошей, ми рекомендуємо бути більш пильними.

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