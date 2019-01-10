MELOVIN презентував тизер нового кліпу «З тобою, зі мною, і годі»
Фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN презентував тизер нового кліпу «З тобою, зі мною, і годі». Детальніше читайте в матеріалі.
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На початку жовтня MELOVIN представив публіці нову пісню українською мовою — «З тобою, зі мною, и годі». Автором музики і слів виступив сам артист, а саундпродюсером — Антон Карський. Пісню співак написав після сварки з близькою людиною.
На особистій сторінці в соціальній мережі Instagram розмістив тизер нового кліпу, супроводивши публікацію цифрами14/01.
«Знайомтесь! Той, ким пишаюсь! Той, хто знає як зняти, щоб пішли мурахи», — представив MELOVIN режисера Юрія Катинського.
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Дивіться тизер кліпу MELOVIN «З тобою, зі мною, и годі» просто зараз!
Текст пісні:
До нас пришла осінь,
А ти сидиш один лиш сам
У темній кімнаті,
В своих обіймах сам на сам
Тримайся, ми поруч
Думки на виворіт тримай
І знай що навколо,
Все блідо-чорне як зазвичай
Колись побачимо світ ми навколо
Кольоровий, знайомий до болі
І не хвилюйся ми всі знайомі
З тобою, зі мною, і годі
До нас прийшла осінь
І темний світ тебе знайшов
Ми думали разом
Щоб я від тебе не пішов
Тримайся, ми поруч
Думки навиворіт тримай
І знай що навколо
Все блідо-чорне, як зазвичай.