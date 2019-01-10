Фіналіст Євробачення-2018 MELOVIN презентував тизер нового кліпу «З тобою, зі мною, і годі». Детальніше читайте в матеріалі.

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На початку жовтня MELOVIN представив публіці нову пісню українською мовою — «З тобою, зі мною, и годі». Автором музики і слів виступив сам артист, а саундпродюсером — Антон Карський. Пісню співак написав після сварки з близькою людиною.

На особистій сторінці в соціальній мережі Instagram розмістив тизер нового кліпу, супроводивши публікацію цифрами14/01.

«Знайомтесь! Той, ким пишаюсь! Той, хто знає як зняти, щоб пішли мурахи», — представив MELOVIN режисера Юрія Катинського.

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Дивіться тизер кліпу MELOVIN «З тобою, зі мною, и годі» просто зараз!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN 🐙 (@melovin_official) 9 Янв 2019 в 3:07 PST

Текст пісні:

До нас пришла осінь,

А ти сидиш один лиш сам

У темній кімнаті,

В своих обіймах сам на сам

Тримайся, ми поруч

Думки на виворіт тримай

І знай що навколо,

Все блідо-чорне як зазвичай

Колись побачимо світ ми навколо

Кольоровий, знайомий до болі

І не хвилюйся ми всі знайомі

З тобою, зі мною, і годі

До нас прийшла осінь

І темний світ тебе знайшов

Ми думали разом

Щоб я від тебе не пішов

Тримайся, ми поруч

Думки навиворіт тримай

І знай що навколо

Все блідо-чорне, як зазвичай.

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