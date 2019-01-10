Відома дата старту нового сезону проекту «Слідство ведуть екстрасенси»

3 лютого стартує новий сезон наймістичнішого проекту телеканалу СТБ «Слідство ведуть екстрасенси». Шанувальникам програми вже залишилося чекати зовсім недовго! Вже цієї зими глядачі побачать ексклюзивні випуски, яких об’єднує тема всемогутньою любові.

У нових випусках програми екстрасенси розбиратимуться в складних любовних трикутниках, сенсаційних причинах смерті самої Принцеси Діани і з головою зануряться в наймістичніші історії про дивну і палку любов. Також на глядачів чекають містичні загадки, таємниці, символи, любовна магія і зради.

Навіть самі екстрасенси будуть шоковані від правдивих історій кохання, які змусять застигати кров в жилах і не залишать байдужими нікого.

Експертами програми «Слідство ведуть екстрасенси» виступають переможці «Битви екстрасенсів» і фаворити минулих сезонів: Олена Курилова, Хаял Алекперов, Анна Гальерс, Жанна Шулакова, Ярослава Федорова, Лариса Гуцану, Рубіна Цибульська, Яна Пасинкова і Ольга Калинова. Експерти об’єднають свої зусилля, щоб допомогти людям.

Не пропустіть наймістичнішу прем’єру – нові, несподівані і дуже романтичні випуски програми «Слідство ведуть екстрасенси» вже з 3 лютого о 19:00 на СТБ!