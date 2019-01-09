Куди піти на Новий рік і Різдво? Зимові свята вже на носі, а значить — пора планувати веселощі. Київ — ідеальне місто, щоб провести Новий рік 2019 у веселій компанії або із сім’єю. Ви не визначилися, куди відправитися на новорічні свята? Тоді читайте афішу заходів на Новий рік та Різдво у нашому матеріалі!

Більше на тему: Де зустрічати Новий рік 2019 в Україні: варіанти проведення новорічних свят

З 8 грудня по 10 січня відкрито парк розваг «Зимова Країна на ВДНГ». Кияни та гості з інших міст зобов’язані відвідати це прекрасне місце, яке перенесе всіх у казку. Територія ВДНГ оформлена святковими декораціями, тут ви можете відвідати резиденцію Діда Мороза, покататися на гірках та ковзанці, а також подивитися виставку крижаних скульптур. До речі, на ВДНГ відбудеться грандіозна прем’єра зимового шоу «Winterra. Легенда Казкового Краю».

Вхід на територію ВДНГ безкоштовний, але є і платні розваги.

Провести зимові свята 2019 можна на Софійській площі з 19 грудня по 13 січня. Саме тут урочисто запалюють головну ялинку країни та святкують Новий рік і Різдво. На Софійській площі гостей чекає святкова програма та велика кількість точок зі смачною вуличною їжею.

Організатори обіцяють подарувати різдвяний настрій та створити Країну Північного сяйва. Всі охочі можуть скуштувати творчі майстер-класи, художні вистави та насолодитися красивими інсталяціями.

Вхід на захід вільний.

Більше на тему: Що подарувати на Новий рік 2019 за знаком зодіаку – розповів Хаял Алекперов

З 15 грудня по 20 січня відкрита одна з найпопулярніших новорічних локацій у Києві – Контрактова площа і зимове містечко. У 2019 році ярмарок на Контрактовій оформлять у стилі творчості української художниці Марії Примаченко. Також на площі будуть цікаві фотозони і запрацює різдвяне містечко.

А 15 січня о 16:00 вперше тут організують парад, в якому візьмуть участь сім оркестрів і львівська оркестрова група.

Вхід для всіх безкоштовний.

З 2 по 29 грудня відбудеться VIIІ Свято новорічної іграшки, яке буде проходити в Центрі української культури та мистецтва. На новорічній виставці ви познайомитеся з традиціями, звичаями та атрибутами, характерними для українського Різдва і Нового року.

Вхід на виставку безкоштовний, як і участь в майстер-класах зі створення іграшок на ялинку.

У період з 21 грудня по 7 січня на території Печерського ландшафтного парку вперше відбудеться Цитрусовий фестиваль. Організатори перетворять Співоче поле у неймовірну локацію — королівство апельсинів та лимонів, яке ви зможете побачити на Новий рік та Різдво. Для виставки використовують понад 120 тонн фруктів.

Вартість квитка для дорослих 100 грн, для дітей — 75 грн.

Більше на тему: Вихідні на Новий рік та Різдво 2019: скільки відпочиватимуть українці

З 4 по 6 січня в Києві можна піти на чудовий захід — Різдвяне містечко на вулиці Малинській. Разом зі своїми рідними відразу після Нового року 2019 у вас є можливість відвідати зимовий зоопарк, побачити вистави, безкоштовно скуштувати смачні млинці та відчути святковий дух на повну!

Вхід на захід вільний.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ