Телеканал СТБ знімає новий проект – кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі». Його ведучим став успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Зйомки стартували у серпні, а прем’єра відбудеться у 2019 році. Читайте докладніше.

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Телеканал СТБ знімає новий проект – кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі». Його ведучим став успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Зйомки стартували у серпні, а прем’єра відбудеться у 2019 році. Всього заплановано 24 випуски.

«Страва честі» – власна розробка телеканалу СТБ. Створенням кулінарного шоу займається Творче об’єднання Андрія Оленича, яке працювало над проектами «Все буде добре», «Все буде смачно» і «Топ-модель по-українськи».

Ведучий – шеф-кухар Юрій Ковриженко – вирушає в подорож найколоритнішими куточками України в пошуках унікальних рецептів, сімейних секретів українських господинь, які передаються з покоління у покоління, і незвичайних інгредієнтів для страв, властивих тому чи іншому регіону. Кожен випуск – нова точка на кулінарній мапі країни, новий продукт і героїня. Щоб місцеві господині поділилися своїми кулінарними секретами і особистою історією, ведучому доведеться заслужити їхню довіру, задіявши не тільки професійні, а й чоловічі якості.

Команда проекту з кухнею на колесах завітає до найвіддаленіших міст і сіл України, щоб спробувати традиції нашої країни на смак. Долати складні маршрути ведучому допоможе вірний супутник – автомобіль, якому під силу будь-які перешкоди, – LAND ROVER Discovery.

«Ідея народилася у колег з проекту «Все буде смачно», потім була доопрацьована командою, яка працювала раніше над реаліті «Хата на тата». На мій погляд, саме ця колаборація зробила проект і смачним, і душевним. Його унікальність у тому, що він про нас, про кулінарні традиції наших бабусь, про речі, які роблять нас українцями. Це більше, ніж кулінарне телешоу. Це величезне етнографічне дослідження культури харчування нашого народу. Але не тільки печі та горщики чекають на глядача, – розповідає про ідею проекту Андрій Оленич. – Кожен смачний секрет наш шеф Юра Ковриженко відчує, застосує кулінарну магію і переосмислить, доопрацює і відшліфує до рівня страви міжнародної. Якщо після нашого проекту в українських ресторанах стануть зникати салат «Цезар» і піца, а все частіше з’являтимуться ланципупики, значить, наша місія виконана! І ще один важливий аспект – чесність перед глядачем. Якщо ми готуємо з меду лісових бджіл – з укусами ходить вся знімальна група, і ви це теж побачите».

Керівник проекту Ірина Багній зауважує, що в кожній програмі ведучого чекає певна «справа честі» – місія, яку він виконує на знак подяки господині за заповітні кулінарні секрети.

«Заради своїх героїнь Юра і в лісі ночував, і на човні посеред озера, і у воду пірнав за мінусової температури. А найцікавіше, що кожна подорож – це реаліті для ведучого. Він не уявляє, які пригоди на нього чекають цього разу. Але найбільша цінність цього проекту в тому, що він викликає почуття гордості за країну і у якійсь мірі почуття провини за те, що ми так мало знаємо про неї. «Боже, як красиво, де це?», «Це Україна?», «Це у нас таке є?» – саме такі реакції викликає відео, яке ми показуємо колегам, рідним, друзям. Я вже мовчу про рецепти. Чорна галушка – як її зробили чорною? Чорнило каракатиці? Навряд чи… Ланципупики – що це? Курячі пупики? Навіть якщо загуглити – ви нічого не знайдете про це. Тому команда проекту зараз виконує велику роботу, щоб показати глядачеві дійсно унікальні, дивовижні програми, зняті в Україні», – розповідає Ірина Багній.

Перші зйомки кулінарного проекту змогли здивувати і ведучого, кухаря з 10-річним стажем Юрія Ковриженка.

«Я цілком по-новому відкриваю для себе країну. Багато хто з нас вирiс на розумінні, що Україна – це картопля, буряк, морква і сало. Насправді це не так. Продукти, з якими я знайомлюся на зйомках, у майбутньому легко можуть стати візитівкою України. Наприклад, в’юни і річкові мідії вже стали для мене відкриттями. З них виходять неймовірні котлети! Особисто для мене наш проект – це кулінарна подорож, яка розкривається завдяки людям, до яких ми їдемо. Щоб добути секрети українських господинь, ми вирушаємо до найвіддаленіших куточків нашої країни. У цьому мені дуже допомагає відданий друг – LAND ROVER Discovery, ми з ним практично зріднилися! На період подорожей він замінює мені дім: в ньому завжди комфортно долати тривалі поїздки, в такій машині не лякає бездоріжжя, а іноді можу просто відпочити або навіть переночувати. Дуже важливо, що не я вчу людей у проекті, а вони мене. Героїні діляться з телеглядачами своїми секретами, а я, скоріше, доповнюю їхні знання ресторанними техніками, щоб показати, що ще можна приготувати вдома з пропонованих інгредієнтів. У нашому фудтраку немає професійної техніки, тільки побутова, аби кожна господиня, подивившись програму, змогла приготувати страву».

ПРО ВЕДУЧОГО

Юрій Ковриженко – професійний шеф-кухар з 10-річним стажем.

Навчався у найкращих кулінарних школах Європи, серед яких Ferrandi (Париж), Ecole Ritz Escoffier (Париж), Basque Culinary Center (Сан-Себастьян) та IFSE (П’ємонт, Турин).

Регулярно представляє Україну на міжнародних конгресах, серед них: Slow Food Terra Madre 2016 та 2018 у Турині, World Gourmet Smmit 2017 та 2018 у Сінгапурі й Chefs World Summit 2017 у Монте-Карло. У 2017 році був нагороджений Global Chef Awards у Сінгапурі за внесок у розвиток гастрономії. Також Юрій співпрацює з Міністерством закордонних справ України як посол української кухні в інших країнах світу.

Юрій захоплюється подорожами, знайомствами з кухнями різних куточків світу, а також літературою.

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