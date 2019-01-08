Переможниця першого сезону «Україна має талант» Ксенія Симонова розповіла, що зовсім скоро глядачі зможуть побачити її в проекті «America’s Got Talent: The Champions». Як проходить підготовка — читайте в матеріалі.

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7 січня 2019 року в Америці стартувало шоу «America’s Got Talent: The Champions», в якому змагатимуться переможці сезонів з різних країн.

Представляти Україну поїде тільки переможниця першого сезону «Україна має талант» Ксенія Симонова. Про це вона повідомила у себе в Facebook.

«Золотий кубок, золота камера… Золотий чемпіонат. Побачимося скоро на «America’s Got Talent: The Champions!», — написала дівчина під постом.

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Конкуренція обіцяє бути непростою. На сцені виступатимуть 50 переможців з різних країн, серед них відома шотландська співачка Сьюзан Бойл і 13-річна Кортні Хедвін, чий голос вразив весь світ.

Ксенія Симонова же виступить зі своїм унікальним талантом: малюнок пісочної анімації. Її роботи дійсно вражають, переконайтеся в цьому самі подивившись її привітання з Різдвом:

Редакція сайту STB.UA бажає Ксенії перемоги!

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