PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

Гарні SMS-привітання з Різдвом Христовим

06.01.2019

Різдвяні свята зігрівають душу, тому що близькі люди поруч та їх можна обійняти і привітати. Проте так багато друзів і родичів залишаються далеко від нас. Однак вихід є: їм можна надіслати красиві SMS та привітати від чистого серця. SMS-вітання з Різдвом Христовим 2019 ми зібрали в одному матеріалі.

поздравления с рождеством

Привітання з Різдвом у віршах і прозі

Більше на тему: Різдво Христове: звичаї і традиції святкування в Україні

У нашій добірці ви знайдете смс привітання на будь-який смак. Більшість з них у віршах, тому їх легко буде запам’ятати і навіть переказати за святковим столом!

Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне свято!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!

Більше на тему: Кутя різдвяна: рецепти з пшениці, рису, перловки

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

***

На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.

***

Все небо вкрите зірочками, і одна з них  —  твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!

***

Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

***

Різдво – це день, коли в світ з любов’ю увійшов Ісус Христос. Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай в це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета, крім феєрверку! І нехай в наше серце увійде любов до ближнього і дальнього! З Різдвом Христовим!

***

Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра.
З Різдвом Христовим!!!

Більше на тему: Як святкують Різдво в різних країнах світу

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ