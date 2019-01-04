Місячний календар стрижок на січень 2019 від екстрасенсів СТБ
Місячний календар стрижок на січень 2019 підкаже вам, які дні сприятливі для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в обраний день. Читайте в матеріалі від екстрасенсів СТБ докладніше.
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Січень – це місяць, насичений святами і веселими подіями. Швидше за все, вас чекає багато нерегулярного сну і алкоголю, а це може погано позначитися на загальному стані шкіри, волосся і нігтів.
Щоб в майбутньому це не сильно вплинуло на вашу красу, варто вибирати правильні дати для відвідування салонів краси. Наш календар стрижок на січень 2019 року допоможе вам у цьому. Дізнайтеся, коли краще відвідати майстра, щоб досягти максимального ефекту і виглядати надзвичайно.
Сприятливі дні для стрижки в січні 2019
Екстрасенси кажуть, що вдалими для стрижок, укладок і косметичних процедур з волоссям будуть такі дати січня: 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31.
Візьміть ці дні на замітку, щоб записатися до свого майстра заздалегідь, адже після свят в салонах краси також спостерігається повний аншлаг.
Несприятливі дні для стрижки в січні 2019
Найневдалішими днями для косметичних процедур будуть 01, 02, 03, 04, 05, 06 січня.
У першому місяці нового року, а саме 6 січня, нас чекає сонячне затемнення, тому до цієї дати не варто експериментувати зі стрижками і новими образами. Також краще відмовитися від агресивних косметичних процедур.
У ці дні утримайтеся від відвідування перукаря, інакше волосся буде відростати повільно і в стрижці лягатиме не так, як вам би хотілося.
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