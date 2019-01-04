Які 12 страв приготувати на Різдво?
Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні це свято супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що саме потрібно готувати в цей день.
12 страв на Різдво
Як відомо, на вечерю Святвечора (це вечір перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня – безпосередньо на саме Різдво – піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.
Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято – м’ясне і рибне.
Екстрасенс Олена Курилова розповіла, чому саме така кількість страв має бути на столі в день свята: «Увечері 6 січня традиційно готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Як тільки на небі з’являється перша зірка, вся сім’я сідає за стіл і починає трапезу. Першою та основною старвою вважається кутя».
Кутя
Інгредієнти:
Пшениця – 1 ст.
Мак – 100 г
Горіхи волоські – 100 г
Родзинки – 100 г
Мед – 1,5 ст. л.
Цукор – за смаком
Приготування:
- Чисте зерно промиваємо, просушуємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності.
- Охолоджену кашу заправляємо медом. Мак промиваємо і запарюємо гарячою водою на 2–3 години.
- Зливаємо воду і за допомогою ручної кавомолки розтираємо мак до отримання макового молочка. Додаємо в суміш мед або цукор, все кладемо в кашу.
- Грецькі горіхи підсмажуємо на сковороді та додаємо в кашу.
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Також Олена Курилова пояснила, чому важливо варити узвар: «Кутю запивають узваром. Важко уявити різдвяний стіл без узвару. Його ніяк не замінять газовані або інші магазинні напої. Наші предки вірили, що в узварі міститься справжня сонячна енергія».
Узвар
Інгредієнти:
Сухофрукти – 500 г
Цукор – 150 г
Приготування:
Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 2–3 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.
Вінегрет
Інгредієнти:
Буряк – 300 г
Картопля – 300 г
Морква – 200 г
Солоні огірки – 150 г
Зелений горошок – 200 г
Цибуля – 100 г
Приготування:
- Моркву, картоплю і буряк промити, очистити і відварити.
- Зварені овочі і солоні огірки нарізати кубиками.
- Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями. Всі інгредієнти змішати і заправити рослинною олією.
Голубці з картоплею
Інгредієнти:
Капуста — 1 качан
Картопля — 6—8 шт.
Манна крупа — 1—2 ст. л.
Цибуля ріпчаста — 2 шт.
Сіль
Масло рослинне
Томатна паста або сік
Приготування:
- Вирізати качан у капусти, відварити її 10-15 хвилин у підсоленій киплячій воді. Напівм’які листя дістати, зрізати потовщення.
- Почистити картоплю і натерти на тертці. Залишити на деякий час, щоб стекла рідина, злити її. В картоплю додати манну крупу, пасеровану цибулю. Посолити. Ретельно перемішати. Загорнути начинку в капустяне листя.
- Готові голубці з картоплею скласти на змащене олією дно каструлі або вогнетривкої форми. Залити водою з томатною пастою або соком, щоб рідина покривала голубці повністю. Закрити кришкою і поставити на невеликий вогонь або в духовку (200 градусів) на 60-80 хвилин.
Смажені карасі
Інгредієнти:
Карась – 300 г
Олія – за смаком
Борошно – за смаком
Сіль за смаком
Приготування:
- Підготовлену рибу нарізаємо на порційні шматочки і густо посипаємо сіллю.
- У сковороді розігріваємо олію.
- Шматочки риби обвалюємо в борошні й обсмажуємо в розігрітій олії до золотистої скоринки.
Холодець з вишень
Інгредієнти:
Вишня — 1250 г
Червоне вино — 200—300 г
Цукор — 200—400 г
Лимон — 100 г
Кориця — 3г
Гвоздика — 3 г
Приготування:
- 800 г стиглих вишень потовкти з кісточками, додати корицю і гвоздику, протерти через сито.
- Влити в стовчені вишні вино, лимонний сік, всипати цукор, розвести холодною кип’яченою водою і розмішати.
- Додати решту цілої вишні без кісточок і остудити.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
Картопля – 500 г
Борошно – 250–270 г
Яйця – 2 шт.
Молоко – 100 мл
Цибуля ріпчаста – 2 шт.
Олія – 50 мл + 1 ст. л.
Масло вершкове – 50 г
Цукор – 2 ст. л.
Зелена цибуля для подачі
Сіль за смаком
Приготування:
- Картоплю необхідно очистити і відварити до готовності.
- Змішати просіяне борошно з яйцями, молоком і 2 ст. л. рослинної олії, додати сіль. Вимісити однорідне тісто, накрити і залишити на 30 хв.
- Цибулю очистити і дрібно нарізати. Половину подрібненої цибулі обсмажити в рослинній олії.
- Картоплю розім’яти в пюре з вершковою олією. Додати обсмажену цибулю, посолити, поперчити і перемішати. Цибулю, що залишилася обсмажити в 1 ст. л. вершкової олії 10 хв. Додати цукор і готувати, поки він повністю не розтане. Зняти з вогню, перекласти в миску і залишити в теплому місці.
- Тісто розкатати в тонкий пласт. Вирізати з нього кружечки діаметром приблизно 7 см. Розкласти по кружечках начинку, скласти їх навпіл і вологими руками защипати краї.
- Викласти вареники в киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 3 хв. Готові вареники помістити в миску з карамелізованою цибулею, перемішати і подати до столу. Можна присипати тонко нарізаною зеленою цибулею.
Печеня з овочів
Інгредієнти:
Картопля — 300 г
Болгарський перець — 50 г
Гриби — 70 г
Огірки бочкові — 30 г
Зелень — 10 г
Лук — 30 г
Часник — 15 г
Овочевий бульйон — 150 мл
Сіль
Хмелі-сунелі — 5 г
Приготування:
- Овочі почистити, помити, нарізати кубиком.
- Обсмажити картоплю, цибуля, поступово додавати інші овочі.
- Залити овочевим бульйоном, дати згасити 10-15 хвилин.
- Довести до смаку, додати часник, зелень, спеції.
Асорті із солінь
Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.
Судак заливний
Інгредієнти:
Судак – 1 кг
Морква – 2 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Петрушка (корінь) – 1 шт.
Желатин – за смаком
Лимон – 1 шт.
Огірок свіжий – 1 шт.
Яйце – 2–4 шт.
Журавлина – за смаком
Оцет – за смаком
Сіль за смаком
Приготування:
- Рибу очищаємо, видаляємо нутрощі, зябра, відрізаємо голову і хвіст. Заливаємо голову і хвіст риби холодною водою, доводимо до кипіння, додаємо оцет, сіль, нарізані цибулю, моркву (1 шт.), корінь петрушки і варимо протягом 15–20 хвилин.
- Для того, щоб додати кольору бульйону, обсмажуємо без додавання жиру нарізану кільцями цибулю і кладемо в бульйон.
- Рибне філе нарізаємо на шматочки, кладемо в невисоку каструлю, заливаємо процідженим рибним бульйоном і варимо до готовності риби.
- Бульйон зливаємо, а рибу охолоджуємо і викладаємо на тарілку, чергуючи шматочки риби з кружальцями відвареної моркви, свіжим огірком і відвареного яйця, шматочками лимона, журавлиною та зеленню.
- Замочуємо желатин в холодній воді (40 г желатину на 1 л води) на 2 години. Набряклий желатин кладемо в гарячий бульйон, перемішуємо і охолоджуємо.
- Збиваємо яєчні білки, додаємо в охолоджений бульйон (на 1 л води 2 білки) і доводимо до кипіння на повільному вогні. Коли білки згорнуться, проціджуємо гарячий бульйон через тканину, охолоджуємо і в кілька прийомів заливаємо рибу, щоб не спливли прикраси.
- Ставимо рибу в холодне місце і залишаємо, поки бульйон не застигне.
Яблука, запечені з медом та горіхами
Інгредієнти:
Яблуко – 7 шт.
Родзинки – 190 г
Мед – 7 ч. л.
Горіхи – 14 шт
Кориця з цукром – 7 ч. л.
Коньяк
Приготування:
- Яблука наколоти виделкою по всій поверхні.
- Родзинки промити, скропити коньяком і залишити хвилин на 30.
- Видалити серцевину і частково м’якоть яблука, робити це обережно, щоб не проткнути яблуко наскрізь.
- Покласти всередину кожного яблука по 1 чайній ложці меду, родзинки і порізані крупно горіхи – в кожне яблуко по 2 горіхи.
- Зверху посипати цукром, змішаним з корицею.
- У форму налити на дно води (приблизно 1 см), викласти яблука і поставити в духовку.
- Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин (залежно від сорту яблук) і від вашого смаку.
Завиванець з яблуком
Інгредієнти:
Борошно – 3–4 ст.
Маргарин – 100 г
Яйце (жовток) – 2–3 шт.
Цукор – 130 г
Дріжджі – 50 г
Сметана – 100 г
Яблуко – 1 кг
Сухарі (подрібнені) – 2 ст. л.
Варення з вишень (без кісточок) – 2 ст. л.
Родзинки – за смаком
Горіхи (подрібнені) – 100 г
Кориця – за смаком
Цедра апельсинова – за смаком
Приготування:
- Борошно просіюємо і змішуємо з тертим маргарином, цукром (100 г), жовтками і розпущеними дріжджами. Всі інгредієнти «січемо» ножем, трохи вимішуємо і даємо тісту відпочити.
- Розкатуємо з тіста корж, посипаємо його тертими сухарями, викладаємо на нього очищені та нарізані яблука, знову посипаємо сухарями, цукром, корицею, подрібненими горіхами, викладаємо вишневе варення, родзинки, посипаємо подрібненою цедрою і закручуємо в рулет.
- Деко змащуємо маслом і викладаємо на нього рулет так, щоб місце кріплення знаходилося внизу. Накриваємо рулет рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто підійшло.
- Змащуємо його яйцем, посипаємо цукром і випікаємо в духовці за температури 220 ºС 45 хвилин.