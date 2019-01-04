Православні християни 7 січня святкують Різдво Христове. В Україні це свято супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Наприклад, на Різдво прийнято готувати 12 страв. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, що саме потрібно готувати в цей день.

12 страв на Різдво

Як відомо, на вечерю Святвечора (це вечір перед Різдвом) потрібно утриматися від м’яса, риби та молочних продуктів. Але вже наступного дня – безпосередньо на саме Різдво – піст закінчується і церква дозволяє їсти все, що забажає душа.

Вечеря перед святом і різдвяний сніданок дуже відрізняються за складом страв: напередодні Різдва подають тільки пісне, а вже на свято – м’ясне і рибне.

Екстрасенс Олена Курилова розповіла, чому саме така кількість страв має бути на столі в день свята: «Увечері 6 січня традиційно готують 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Як тільки на небі з’являється перша зірка, вся сім’я сідає за стіл і починає трапезу. Першою та основною старвою вважається кутя».

Кутя

Інгредієнти:

Пшениця – 1 ст.

Мак – 100 г

Горіхи волоські – 100 г

Родзинки – 100 г

Мед – 1,5 ст. л.

Цукор – за смаком

Приготування:

Чисте зерно промиваємо, просушуємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності. Охолоджену кашу заправляємо медом. Мак промиваємо і запарюємо гарячою водою на 2 – 3 години. Зливаємо воду і за допомогою ручної кавомолки розтираємо мак до отримання макового молочка. Додаємо в суміш мед або цукор, все кладемо в кашу. Грецькі горіхи підсмажуємо на сковороді та додаємо в кашу.

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Також Олена Курилова пояснила, чому важливо варити узвар: «Кутю запивають узваром. Важко уявити різдвяний стіл без узвару. Його ніяк не замінять газовані або інші магазинні напої. Наші предки вірили, що в узварі міститься справжня сонячна енергія».

Узвар

Інгредієнти:

Сухофрукти – 500 г

Цукор – 150 г

Приготування:

Сухофрукти необхідно промити, потім заливаємо водою (вона повинна бути на 2–3 см вище сухофруктів) і доводимо до кипіння. Потім додаємо цукор і варимо на повільному вогні до готовності фруктів.

Вінегрет

Інгредієнти:

Буряк – 300 г

Картопля – 300 г

Морква – 200 г

Солоні огірки – 150 г

Зелений горошок – 200 г

Цибуля – 100 г

Приготування:

Моркву, картоплю і буряк промити, очистити і відварити. Зварені овочі і солоні огірки нарізати кубиками. Ріпчасту цибулю нарізати тонкими півкільцями. Всі інгредієнти змішати і заправити рослинною олією.

Голубці з картоплею

Інгредієнти:

Капуста — 1 качан

Картопля — 6—8 шт.

Манна крупа — 1—2 ст. л.

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Сіль

Масло рослинне

Томатна паста або сік

Приготування:

Вирізати качан у капусти, відварити її 10-15 хвилин у підсоленій киплячій воді. Напівм’які листя дістати, зрізати потовщення. Почистити картоплю і натерти на тертці. Залишити на деякий час, щоб стекла рідина, злити її. В картоплю додати манну крупу, пасеровану цибулю. Посолити. Ретельно перемішати. Загорнути начинку в капустяне листя. Готові голубці з картоплею скласти на змащене олією дно каструлі або вогнетривкої форми. Залити водою з томатною пастою або соком, щоб рідина покривала голубці повністю. Закрити кришкою і поставити на невеликий вогонь або в духовку (200 градусів) на 60-80 хвилин.



Смажені карасі

Інгредієнти:

Карась – 300 г

Олія – ​​за смаком

Борошно – за смаком

Сіль за смаком

Приготування:

Підготовлену рибу нарізаємо на порційні шматочки і густо посипаємо сіллю. У сковороді розігріваємо олію. Шматочки риби обвалюємо в борошні й обсмажуємо в розігрітій олії до золотистої скоринки.

Холодець з вишень

Інгредієнти:

Вишня — 1250 г

Червоне вино — 200—300 г

Цукор — 200—400 г

Лимон — 100 г

Кориця — 3г

Гвоздика — 3 г

Приготування:

800 г стиглих вишень потовкти з кісточками, додати корицю і гвоздику, протерти через сито. Влити в стовчені вишні вино, лимонний сік, всипати цукор, розвести холодною кип’яченою водою і розмішати. Додати решту цілої вишні без кісточок і остудити.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

Картопля – 500 г

Борошно – 250–270 г

Яйця – 2 шт.

Молоко – 100 мл

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Олія – ​​50 мл + 1 ст. л.

Масло вершкове – 50 г

Цукор – 2 ст. л.

Зелена цибуля для подачі

Сіль за смаком

Приготування:

Картоплю необхідно очистити і відварити до готовності. Змішати просіяне борошно з яйцями, молоком і 2 ст. л. рослинної олії, додати сіль. Вимісити однорідне тісто, накрити і залишити на 30 хв. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Половину подрібненої цибулі обсмажити в рослинній олії. Картоплю розім’яти в пюре з вершковою олією. Додати обсмажену цибулю, посолити, поперчити і перемішати. Цибулю, що залишилася обсмажити в 1 ст. л. вершкової олії 10 хв. Додати цукор і готувати, поки він повністю не розтане. Зняти з вогню, перекласти в миску і залишити в теплому місці. Тісто розкатати в тонкий пласт. Вирізати з нього кружечки діаметром приблизно 7 см. Розкласти по кружечках начинку, скласти їх навпіл і вологими руками защипати краї. Викласти вареники в киплячу підсолену воду. Коли вони спливуть, варити ще 3 хв. Готові вареники помістити в миску з карамелізованою цибулею, перемішати і подати до столу. Можна присипати тонко нарізаною зеленою цибулею.

Печеня з овочів

Інгредієнти:

Картопля — 300 г

Болгарський перець — 50 г

Гриби — 70 г

Огірки бочкові — 30 г

Зелень — 10 г

Лук — 30 г

Часник — 15 г

Овочевий бульйон — 150 мл

Сіль

Хмелі-сунелі — 5 г

Приготування:

Овочі почистити, помити, нарізати кубиком. Обсмажити картоплю, цибуля, поступово додавати інші овочі. Залити овочевим бульйоном, дати згасити 10-15 хвилин. Довести до смаку, додати часник, зелень, спеції.

Асорті із солінь

Для асорті беремо квашені овочі (капуста і помідори) і заморожену журавлину. Завдяки ягодам журавлини квашена капуста залишається хрусткою. Вони прекрасно доповнюють один одного: в поєднанні виходить хороший набір вітамінів і мікроелементів.

Судак заливний

Інгредієнти:

Судак – 1 кг

Морква – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Петрушка (корінь) – 1 шт.

Желатин – за смаком

Лимон – 1 шт.

Огірок свіжий – 1 шт.

Яйце – 2–4 шт.

Журавлина – за смаком

Оцет – за смаком

Сіль за смаком

Приготування:

Рибу очищаємо, видаляємо нутрощі, зябра, відрізаємо голову і хвіст. Заливаємо голову і хвіст риби холодною водою, доводимо до кипіння, додаємо оцет, сіль, нарізані цибулю, моркву (1 шт.), корінь петрушки і варимо протягом 15 – 20 хвилин. Для того, щоб додати кольору бульйону, обсмажуємо без додавання жиру нарізану кільцями цибулю і кладемо в бульйон. Рибне філе нарізаємо на шматочки, кладемо в невисоку каструлю, заливаємо процідженим рибним бульйоном і варимо до готовності риби. Бульйон зливаємо, а рибу охолоджуємо і викладаємо на тарілку, чергуючи шматочки риби з кружальцями відвареної моркви, свіжим огірком і відвареного яйця, шматочками лимона, журавлиною та зеленню. Замочуємо желатин в холодній воді (40 г желатину на 1 л води) на 2 години. Набряклий желатин кладемо в гарячий бульйон, перемішуємо і охолоджуємо. Збиваємо яєчні білки, додаємо в охолоджений бульйон (на 1 л води 2 білки) і доводимо до кипіння на повільному вогні. Коли білки згорнуться, проціджуємо гарячий бульйон через тканину, охолоджуємо і в кілька прийомів заливаємо рибу, щоб не спливли прикраси. Ставимо рибу в холодне місце і залишаємо, поки бульйон не застигне.

Яблука, запечені з медом та горіхами

Інгредієнти:

Яблуко – 7 шт.

Родзинки – 190 г

Мед – 7 ч. л.

Горіхи – 14 шт

Кориця з цукром – 7 ч. л.

Коньяк

Приготування:

Яблука наколоти виделкою по всій поверхні. Родзинки промити, скропити коньяком і залишити хвилин на 30. Видалити серцевину і частково м’якоть яблука, робити це обережно, щоб не проткнути яблуко наскрізь. Покласти всередину кожного яблука по 1 чайній ложці меду, родзинки і порізані крупно горіхи – в кожне яблуко по 2 горіхи. Зверху посипати цукром, змішаним з корицею. У форму налити на дно води (приблизно 1 см), викласти яблука і поставити в духовку. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин (залежно від сорту яблук) і від вашого смаку.

Завиванець з яблуком

Інгредієнти:

Борошно – 3–4 ст.

Маргарин – 100 г

Яйце (жовток) – 2–3 шт.

Цукор – 130 г

Дріжджі – 50 г

Сметана – 100 г

Яблуко – 1 кг

Сухарі (подрібнені) – 2 ст. л.

Варення з вишень (без кісточок) – 2 ст. л.

Родзинки – за смаком

Горіхи (подрібнені) – 100 г

Кориця – за смаком

Цедра апельсинова – за смаком

Приготування:

Борошно просіюємо і змішуємо з тертим маргарином, цукром (100 г), жовтками і розпущеними дріжджами. Всі інгредієнти «січемо» ножем, трохи вимішуємо і даємо тісту відпочити. Розкатуємо з тіста корж, посипаємо його тертими сухарями, викладаємо на нього очищені та нарізані яблука, знову посипаємо сухарями, цукром, корицею, подрібненими горіхами, викладаємо вишневе варення, родзинки, посипаємо подрібненою цедрою і закручуємо в рулет. Деко змащуємо маслом і викладаємо на нього рулет так, щоб місце кріплення знаходилося внизу. Накриваємо рулет рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто підійшло. Змащуємо його яйцем, посипаємо цукром і випікаємо в духовці за температури 220 ºС 45 хвилин.

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