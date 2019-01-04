Редакція сайту STB.UA вибрала топ-10 найбільш очікуваних фільмів 2019 року. Цей рік буде багатим на рімейки культових класичних фільмів, багато франшиз отримають продовження. Про які новинки кіно говорять і давно чекають — читайте далі.

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«Одного разу в Голлівуді»

Найочікуваніша прем’єра року — дев’ятий фільм Квентіна Тарантіно. Новий проект легендарного режисера викликав небувалий ажіотаж ще до написання сценарію. Посудіть самі — шикарний акторський склад, історія сколихнула свого часу всю Америку і показаний Лос-Анджелес 1969 року. Сюжет розгортатиметься навколо колись популярного актора вестерн-серіалів Ріка Далтона і його дублера Кліфа Бута, а також секти «Сім’я» Чарльза Менсона.

«Скло»

М.Найт Шьямалан зняв кросовер двох своїх найвідоміших фільмів —«Невразливий» і «Спліт». У головній ролі улюблені актори, такі як Сара Полсон, Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Семюель Л. Джексон. У картині будуть показані три головних героя — Містер Скло, Кевін Крамб і Девід Данн, що опинилися в лікарні під чуйним наглядом доктора Еллі Стейпла. Як розвернутися події дізнаємося вже з 17 січня.

«Аладдін»

23 травня в міжнародний прокат вийде ремейк мультфільму «Аладдін». Режисером виступить Гай Річі, а в ролику ми можемо почути саундтрек, що став культовим. Сюжет залишиться незмінним: молодий злодюжка на ім’я Аладдін закоханий в принцесу Жасмін і має намір стати принцом, щоб одружитися на ній. А тим часом візир султана Джафар має намір захопити владу. Для досягнення мети, він прагне дістати чарівну лампу з Джином, що зберігається в зачарованій печері, в яку зможе зайти тільки чистий серцем.

«Джон Уік 3»

Продовження історії найманого вбивці Джона Уіка на прізвисько «Баба-яга». Сюжет фільму продовжує історію другої частини трилогії: Порушивши закони готелю для кілерів «Континенталь», скоївши вбивство на його території, він сам став мішенню для полчищ найманців. У Джона залишається останній шанс, щоб втекти з Нью-Йорка.

«Месники 4»

У квітні вийде четверта частина «Месників». Попередня екранізація мала шалений успіх і значні касові збори. Сюжет тримається в найсуворішому секреті. Що ж приготувала для вас ця екранізація?

«Король лев»

Disney представив новий трейлер сімейного пригодницького фільму «Король лев», прем’єра якого відбудеться влітку 2019 року. Новий фільм — рімейк всесвітньо улюбленого однойменного мультфільму 1994 року. Картина вийде до 25-річного ювілею мультика.

«Воно 2»

Продовження першої частини вийде у вересні 2019 року. Від подій, показаних в попередній частині, минуло майже 30 років. Герої живуть звичайним життям, але один телефонний дзвінок змушує героїв згадати минуле.

«Цвинтар домашніх тварин»

Ще одна екранізація Стівена Кінга за однойменним романом очікує шанувальників в квітні. У центрі сюжету сім’я, переїздить в новий будинок, розташований недалеко від кладовища тварин.

«Аліта: бойовий ангел»

Динамічний бойовик Роберта Родрігеса з нетерпінням очікують шанувальники манги. Екранізація світу Юкіто Кісіро обіцяє бути захоплюючою, адже Джеймс Кемерон, виступає одним з основних продюсерів.

«Крижане серце 2»

Довгоочікуване продовження всесвітньо улюбленого мультфільму виходить в прокат вже в листопаді! Сюжет другої частини тримається в найсуворішому секреті, але режисер Кріс Бак відкрив невелику завісу таємниці — мультик торкнеться актуальні проблеми для підлітків і сподівається, що «Холодне серце 2» зможе вплинути на дітей.

«Дамбо»

Ще один ремейк діснєєвськой класики чекає нас в 2019 році. Режисером виступить Тім Бертон. У центрі історії цирковий слоненя Дамбо, який страждає від насмішок трупи через своїх величезних вух. Але незабаром з’ясовується, що малюк вміє літати — стаючи зіркою цирку!

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