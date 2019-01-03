Сніжна та морозна зима вже вступила у свої права, тож саме час захистити обличчя від негативних факторів. Як доглядати за шкірою обличчя взимку? Ведуча «Вікна-новини» Юлія Янчар поділилася своїми порадами. Читайте і беріть на озброєння!

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Порада № 1. Завжди змивати макіяж перед сном

Лягати спати з макіяжем – це табу! За ніч пори забиваються, і шкірі нічим дихати. Як результат – вранці відразу можна рахувати прищі.

Порада № 2. Правильно вмиватися



Догляд за шкірою починається з умивання, проте не всі знають, як це правильно робити. Ось кілька головних правил:



Не варто вмивати обличчя надто гарячою водою, тому що це пересушує шкіру.



Використовуйте тільки делікатні засоби для очищення ㄧ пінки і муси, молочко для зняття макіяжу.



Категорично не рекомендується застосовувати лосьйони та тоніки, в складі яких є спирт і сульфати.

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Найкраще діє чотирьохетапна система очищення шкіри.

Спочатку слід скористатися міцелярної водою. До речі, після використання її краще змити. Це важливо, тому що міцели активно працюють на шкірі. Далі можна вмитися пінкою або гелем – вони будуть дбайливо очищати шкірний покрив. Тонік, що очищає або звужує пори, добре підійде для комбінованої шкіри. Останній етап – крем для зволоження. До речі, для власниць жирної шкіри це теж актуально. Просто замість кремів спробуйте гелі або флюїди, бажано з позначкою oil free.

Порада № 3. Своєчасно зволожувати обличчя



Існує такий міф, що зволоження обличчя в морозну погоду протипоказано. Щоб креми приносили користь вашій шкірі, потрібно наносити їх приблизно за годину до виходу з дому. Краще в зимову пору року вибирати крем з вітамінами Е і D.



Порада № 4. Робити маски



У різні пори року і для кожного типу шкіри необхідні свої маски. Обирайте на свій смак – зволожувальні, тонізуючі, підтягуючі, коригувальні. Зокрема, взимку доречні вітамінізовані і живильні засоби, які рекомендується робити кожні 2ㄧ3 дні. У складі масок для сухої шкіри повинні міститися олії авокадо, мигдалю, персика і паростків пшениці. Для жирної та комбінованої шкіри підходять маски з протизапальними компонентами ㄧ оліями хвої, розмарину, лаванди, екстрактами чайного дерева.



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Порада № 5. Захищатися від ультрафіолету



Восени і взимку сонце не особливо тішить нас теплими променями, але це не означає, що ультрафіолет не шкодить шкірі в холодну пору року. Саме тому рекомендовано використовувати захисний крем для обличчя з SPF 20.

Порада № 6. Зволожувати чутливі зони

Шкіра навколо очей і губ особливо потребує захисту взимку. Це ті місця, де немає сальних залоз, і тому саме вони в першу чергу потрапляють в зону ризику.



Обов’язково беріть з собою гігієнічну помаду з вмістом воску або вітаміну Е. Вона допоможе набагато швидше загоїти мікротріщини на ваших губах.



Взимку намагайтеся уникати матових помад, оскільки вони пересушують шкіру губ. Але якщо ж ви все-таки вирішили нею скористатися, то обов’язково перед цим зволожте шкіру захисним бальзамом або гігієнічною помадою.



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Порада № 7. Не видавлювати прищі

Зазвичай це правило дуже важко дається жінкам. Пам’ятайте, що, видавлюючи прищі, ви ризикуєте занести в ранку інфекцію. Краще відвідати кваліфікованого дерматолога і косметолога, щоб вирішити проблему прищів іншими методами.



Порада № 8. Довіряти не сертифікатам, а тільки диплому лікаря



Завжди запитуйте у людини, якій довіряєте своє обличчя, диплом лікаря! Адже тільки кваліфікований дерматолог буде ставитися до вашої шкіри не як до предмету для експериментів, а як до органу, який не можна пошкодити.



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Любіть себе і доглядайте за собою в будь-яку пору року. Тепер ви знаєте, як зробити це краще!